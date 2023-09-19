Защита Украины - это инвестиция в будущее каждого государства, - Байден

"Россия считает, что мир устанет и позволит захватить Украину без всяких последствий. Но давайте зададимся вопросом, если мы откажемся от принципов ООН, чтобы угодить агрессору, то может ли каждый член этой Ассамблеи иметь уверенность, что его защитят. Если Украина упадет, то будет ли обеспечена независимость каждого из вас. Ответ - нет", - сказал Байден.

По его словам, мир должен бороться с такими действиями РФ сегодня, чтобы не было таких агрессоров завтра.

"Вот почему США с партнерами стоят на стороне Украины, когда они отстаивают свою свободу и территориальную целостность своей страны", - добавил президент США.

Генассамблея ООН

Напомним, что на сегодняшнем заседании Совбеза ООН будет присутствовать президент Украины Владимир Зеленский.

При этом там должен быть и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Зеленский отметил, что Украина не выбирала этот формат и добавил: "Если ООН считает, что там должна быть страна-террорист, то это вопрос к ним".

Добавим, что Зеленский перед выступлением на Генассамблее ООН призвал исключить Россию из Совбеза.

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