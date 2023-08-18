Захист Трампа просить суд перенести процес у справі про штурм Капітолію на 2026 рік

Минулого тижня команда прокурора зажадала, щоб відбір присяжних розпочався у грудні, а судовий розгляд розпочався відразу після святкових канікул, 2 січня 2024 року. На його думку, розгляд цієї справи займе не більше ніж чотири-шість тижнів.

Очікується, що федеральний суддя призначить дату суду під час слухання з цього питання 28 серпня. Особиста присутність Трампа на слуханні не потрібна.

Таким чином, прокуратура має намір завершити розгляд справи до президентських виборів у США, запланованих на листопад 2024 року. У свою чергу захист Трампа, який збирається брати участь у виборах, зацікавлений у перенесенні розгляду справи.

Справи проти Трампа

Звинувачення у справі про штурм Капітолію стало третьою справою, порушеною проти Трампа. Так, 4 квітня цього року велике журі присяжних визнало Трампа причетним до виплати 130 тисяч доларів порноакторці Стормі Деніелс.

А 9 червня йому було пред'явлено звинувачення у 37 пунктах справи про "секретні документи", які виявили у його маєтку "Мар-а-Лаго".

Докладніше про те, за що судять екс-президента США і чи збереже він шанси на вибори, читайте у матеріалі РБК-Україна.