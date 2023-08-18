Защита Трампа просит суд перенести процесс по делу о штурме Капитолия на 2026 год

На прошлой неделе команда прокурора потребовала, чтобы отбор присяжных начался в декабре, а судебное разбирательство началось сразу после праздничных каникул, 2 января 2024 года. По его мнению, рассмотрение этого дела займет не больше четырех-шести недель.

Ожидается, что федеральный судья назначит дату суда на слушании по этому вопросу 28 августа. Личное присутствие Трампа на слушании не требуется.

Таким образом, прокуратура намерена завершить рассмотрение дела до президентских выборов в США, которые запланированы на ноябрь 2024 года. В свою очередь, защита Трампа, который собирается принимать участие в выборах, заинтересована в переносе рассмотрения дела.

Дела против Трампа

Обвинение по делу о штурме Капитолия стало третьим делом, возбужденным против Трампа. Так, 4 апреля этого года большое жюри присяжных признало Трампа причастным к выплате 130 тысяч долларов порноактрисе Сторми Дэниелс.

А 9 июня ему было предъявлено обвинение в 37 пунктах дела о "секретных документах", которые обнаружили в его имении "Мар-а-Лаго".

Подробнее о том, за что судят экс-президента США и сохранит ли он шансы на выборы, читайте в материале РБК-Украина.