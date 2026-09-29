Захист без ракет на висоті 36 000 км: Франція готує космічну програму Yoda

Французьке космічне командування (CDE) спільно з Національним центром космічних досліджень (CNES) розробляє нову оборонну програму Yoda.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на Futura.
Назва проєкту Yoda розшифровується як Yeux en Orbite pour un Démonstrateur Agile - "Очі на орбіті для гнучкого демонстратора".
Мета проєкту - вивести на геостаціонарну орбіту 2 малі супутники-патрульні, які виявлятимуть потенційні загрози, шпигунство та ворожі маневри біля стратегічних об’єктів країни.
Формування власної оборонної стратегії у космосі Франція розпочала після серії недружніх дій із боку інших держав.
Зокрема, у 2018 році було зафіксовано небезпечне зближення російського апарата з франко-італійським урядовим супутником, а наприкінці 2025 року президент Еммануель Макрон офіційно назвав "позаатмосферний простір потенційним полем бою".
Читайте більше: Дрони стали менш помітними для ППО: як нова технологія ускладнює їх збиття
У розробці враховують зростання кількості кібератак, глушіння сигналів, супутникового шпигунства, а також створення нової зброї - китайської імпульсної системи TPG1000Cs потужністю 20 гігават або російських апаратів-перехоплювачів.
Програма Yoda має вирішити такі ключові завдання:
Розробку платформи доручили французькій компанії Hemeria, а проєктом керує CNES. Ціль - зберегти повний технологічний суверенітет Європи.
Запуск обох апаратів запланований до 2030 року.
Окрім цього, вже наприкінці 2027 року Франція залучить комерційний супутник Paladin для інспектування геостаціонарної орбіти.
У майбутньому країна планує доповнити супутникову варту наземними лазерами та потужними системами глушіння, відмовившись від використання ракет-перехоплювачів через ризик утворення космічного сміття.