Захист прав вкладників банків посилять: Рада розгляне доопрацьований законопроєкт

За даними журналістів у законопроєкт №13007-д, зокрема, закладено норму, що надалі усім фізичним особам, які мають вклади та депозити у збанкрутілому банку, не доведеться подавати заяву на повернення коштів понад гарантовану суму (заявляти кредиторські вимоги).

Ще одна важлива новація - отримання відшкодування від Фонду стає безтерміновим. Відтак гроші, які кредитор не забрав у період ліквідації банку, він зможе отримати безпосередньо у ФГВ без обмежень у часі.

Окрім захисту вкладників, законопроєкт спрямований на мінімізацію ліквідацій банків. Він спрощує технічні аспекти залучення інвесторів до порятунку проблемних установ, дозволяючи, зокрема, обирати декількох інвесторів для одного банку.

"Багаторічна практика виведення банків з ринку показала наявні законодавчі прогалини, які варто усунути. Цей пакет змін сприятиме збереженню активів банків та забезпечить кращий захист вкладників і кредиторів", - наголосив Руслан Гриценко, виконавчий директор Незалежної асоціації банків України.

Проєкт 13007-д встановлює і чіткі строки для оскарження результатів аукціонів з продажу активів збанкрутілих банків - не більше одного місяця. Це, на думку ініціаторів законопроєкту, має зупинити зловживання з боку пов’язаних із банком осіб, які затягують реалізацію активів через суди.

Варто зазначити, що проєкт підтримується Національним банк України як такий, що покращує взаємодію з Фондом гарантування вкладів.

"Зокрема, згідно із запропонованими змінами, пропонується передбачити право Національного банку надавати Фонду інформацію щодо банку, який за професійним судженням Національного банку може бути віднесений до категорії проблемного або неплатоспроможного, що дозволить Фонду вчасно розпочинати підготовку до виведення неплатоспроможного банку з ринку", - повідомили в НБУ.