Защиту прав вкладчиков банков усилят: Рада рассмотрит доработанный законопроект

По данным журналистов в законопроект №13007-д, в частности, заложена норма, что в дальнейшем всем физическим лицам, которые имеют вклады и депозиты в обанкротившемся банке, не придется подавать заявление на возврат средств сверх гарантированной суммы (заявлять кредиторские требования).

Еще одна важная новация - получение возмещения от Фонда становится бессрочным. Поэтому деньги, которые кредитор не забрал в период ликвидации банка, он сможет получить непосредственно в ФГВ без ограничений во времени.

Кроме защиты вкладчиков, законопроект направлен на минимизацию ликвидаций банков. Он упрощает технические аспекты привлечения инвесторов к спасению проблемных учреждений, позволяя, в частности, выбирать нескольких инвесторов для одного банка.

"Многолетняя практика вывода банков с рынка показала имеющиеся законодательные пробелы, которые следует устранить. Этот пакет изменений будет способствовать сохранению активов банков и обеспечит лучшую защиту вкладчиков и кредиторов", - отметил Руслан Гриценко, исполнительный директор Независимой ассоциации банков Украины.

Проект 13007-д устанавливает и четкие сроки для обжалования результатов аукционов по продаже активов обанкротившихся банков - не более одного месяца. Это, по мнению инициаторов законопроекта, должно остановить злоупотребления со стороны связанных с банком лиц, которые затягивают реализацию активов через суды.

Стоит отметить, что проект поддерживается Национальным банк Украины как такой, который улучшает взаимодействие с Фондом гарантирования вкладов.

"В частности, согласно предложенным изменениям, предлагается предусмотреть право Национального банка предоставлять Фонду информацию о банке, который по профессиональному суждению Национального банка может быть отнесен к категории проблемного или неплатежеспособного, что позволит Фонду вовремя начинать подготовку к выводу неплатежеспособного банка с рынка", - сообщили в НБУ.