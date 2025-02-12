Захист прав споживачів та безбар'єрність: в Україні вступлять в силу нові правила торгівлі

Заступник міністра економіки Тетяна Бережна розповіла, що нові правила мають на меті захист прав споживачів, сприяючи розвитку чесної конкуренції та мінімізації корупційних ризиків.

Окрему увагу було приділено безбар’єрному середовищу для осіб з інвалідністю та маломобільних груп. Вимоги передбачають наявність пандусів, спеціальних місць для паркування та доступності допомоги від продавців, що робить торгівлю та заклади харчування зручними для всіх категорій населення.

Цифрові інновації та зміни у організації торгівлі

Серед нововведень - розширення прав споживачів на отримання інформації про товари та продавців у цифровому форматі. Відтепер покупці зможуть дізнаватися інформацію за допомогою QR-кодів, розміщених в магазинах, а за потреби - отримувати її в паперовій формі. Удосконалюються й умови організації торгівлі: для зберігання речей працівників торговельних закладів мають бути передбачені окремі приміщення.

Сучасні вимоги до вимірювальних приладів та мережевої торгівлі

Оновлені правила також уточнюють вимоги до точності вимірювальних приладів, таких як ваги. Всі прилади повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію. Додатково уточнюються вимоги для мережевої торгівлі: компанії повинні мати складські приміщення, а інтернет-магазини - надавати повну інформацію про товар та продавця.

Безпечність товарів та контроль за оптовою торгівлею

Заборона на продаж товарів, які схожі на їжу, але не є їстівними (наприклад, іграшки у вигляді фруктів), також є важливим нововведенням, оскільки це підвищує безпеку, особливо для дітей. Крім того, правила чітко регламентують процеси оптової торгівлі, зокрема й через інтернет-магазини.

Ці зміни нададуть більш чіткі та зрозумілі норми торгівлі, зміцнивши захист прав споживачів, особливо у сфері мережевої торгівлі. Нові правила набудуть чинності після завершення воєнного стану, коли запрацює оновлений закон про захист прав споживачів.