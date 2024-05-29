Тільки через суд? Як добитися грошей за неякісний товар: поради юриста

Нерідко після покупки товару в магазині виявляється, що він неякісний чи не виконує ті функції, заради яких ви витрачали на нього кошти.

Що найперше робити, коли виявили недоліки товару та в яких випадках можна повернути гроші, у коментарі РБК-Україна розповідає Катерина Музичук , юрист компанії Nota Group.

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Товар неналежної якості. Як бути і що робити найперше

"Всі ми хоч раз в житті стикалися ситуацією, коли придбаний товар виявився неякісним. І тоді маємо вибір: змиритися та використовувати неякісний або бракований, або ж спробувати отримати якісний чи, принаймні, повернути сплачені кошти. Що робити далі? давайте спробуємо розібратися покроково", – каже Катерина Музичук.

Перше і найголовніше. Не поспішайте викидати чек одразу, вийшовши з магазину. Незалежно від того, купили ви хліб чи пральну машину. Ви не знаєте, який сюрприз чекатиме вас всередині.

Всі ми пам'ятаємо сумнозвісні історії з мишами у хлібобулочних виробах. Якщо такий неприємний сюрприз стався з вами, і ви отримали неякісний товар, перше, що робимо – беремо чек, який підтверджує купівлю цього товару та звертаємося до продавця. Не забуваємо, що настільною книгою у питаннях захисту наших прав є Закон України "Про захист прав споживачів".

Недолік та істотний недолік: в чому різниця

Для розуміння того, які саме права при придбанні неякісного товару ми маємо, необхідно розрізняти поняття "недоліку" та "істотного недоліку", визначення яких також зазначене у цьому законі.

Фото: Найперше треба визначити, якеі недодіки має товар і наскільки вони суттєві (freepik.com)

"Недолік – це будь-яка невідповідність продукції вимогам нормативно-правових актів, умовам договорів або вимогам, що пред'являються до неї, а також інформації про продукцію, наданій виробником, виконавцем, продавцем", – зауважує фахівець.

А істотний недолік - недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (продавця, виконавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин і при цьому наділений хоча б однією з таких ознак:

він взагалі не може бути усунутий;

його усунення потребує понад чотирнадцять календарних днів;

він робить товар суттєво іншим, ніж передбачено договором.

Отже, треба визначити, товар має недолік чи істотний недолік. І далі - звернутися до статті 8 ЗУ "Про захист прав споживачів". Там вказано, що у разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків споживач, в порядку та у встановлені законодавством строки має право вимагати:

пропорційного зменшення ціни; безоплатного усунення недоліків товару в розумний строк; відшкодування витрат на усунення недоліків товару.

Що можна вимагати у продавця

У разі ж виявлення протягом встановленого гарантійного строку істотних недоліків, які виникли з вини виробника товару (продавця, виконавця), або фальсифікації товару, підтверджених за необхідності висновком експертизи, споживач має право за своїм вибором вимагати від продавця або виробника:

розірвання договору та повернення сплаченої за товар грошової суми;

вимагати заміни товару на такий же товар або на аналогічний, з числа наявних у продавця (виробника), товар.

Фото: Захистити права можна, спираючись на закон "Про права споживачів" (freepik.com)

Зверніть увагу. Вибір вимоги залишається за споживачем. Тобто продавець може лише запропонувати вам, проте наполягати або, більше того, вказувати, що він буде робити лише так, а не інакше, продавець не має права. З огляду на те, що він вже продав товар неналежної якості і як виправити цю ситуацію вправі обирати лише покупець.

"Зазвичай у кожного продавця підготовлений свій шаблон заяви, яку заповнює та підписує покупець. Проте рекомендую уважно читати та виправляти умови, які вас не влаштовують", – звертає увагу Катерина Музичук.

Також вона розповідає про правоспоживача, про яке більшість чули, але вкрай рідко використовують.

Частина 9 ст. 8 Закону України "Про захист прав споживачів" передбачає, що на письмову вимогу споживача на час ремонту йому надається (з доставкою) товар аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) незалежно від моделі. Для цього продавець зобов'язані створювати (мати) обмінний фонд товарів. Перелік таких товарів визначається Кабінетом Міністрів України.

"Але тут є важливий нюанс – повинна бути заявлена письмова вимога. Тобто якщо ви озвучили це продавцеві, а він відповів, що товару аналогічної марки немає в наявності, то стягнути кошти за таку відмову не вийде. А ця ж норма передбачає, що за кожний день затримки виконання вимоги про надання товару аналогічної марки (моделі, артикулу, модифікації) та за кожний день затримки усунення недоліків понад установлений строк (14 днів) споживачеві виплачується неустойка відповідно в розмірі 1% вартості товару", – пояснює співрозмовниця.

Якщо ж товар неналежної якості спричинив шкоду правам, законним інтересам, життю чи здоров’ю споживача, тоді споживач може звернутися із заявою до Держпродспоживслужби для здійснення позапланових заходів зі здійснення державного нагляду (контролю) продавця. Або ж захищати свої права у суді.