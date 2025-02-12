Защита прав потребителей и безбарьерность: в Украине вступят в силу новые правила торговли

Кабмин утвердил новые правила торгового обслуживания населения, которые призваны улучшить условия для потребителей и обеспечить развитие бизнеса. Изменения касаются доступности магазинов для лиц с инвалидностью, совершенствования информационных услуг для покупателей и повышения безопасности товаров.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство экономики Украины.
Заместитель министра экономики Татьяна Бережная рассказала, что новые правила имеют целью защиту прав потребителей, способствуя развитию честной конкуренции и минимизации коррупционных рисков.
Отдельное внимание было уделено безбарьерной среде для лиц с инвалидностью и маломобильных групп. Требования предусматривают наличие пандусов, специальных мест для парковки и доступности помощи от продавцов, что делает торговлю и заведения питания удобными для всех категорий населения.
Среди нововведений - расширение прав потребителей на получение информации о товарах и продавцах в цифровом формате. Отныне покупатели смогут узнавать информацию с помощью QR-кодов, размещенных в магазинах, а при необходимости - получать ее в бумажной форме. Совершенствуются и условия организации торговли: для хранения вещей работников торговых заведений должны быть предусмотрены отдельные помещения.
Обновленные правила также уточняют требования к точности измерительных приборов, таких как весы. Все приборы должны соответствовать требованиям законодательства о метрологии. Дополнительно уточняются требования для сетевой торговли: компании должны иметь складские помещения, а интернет-магазины - предоставлять полную информацию о товаре и продавце.
Запрет на продажу товаров, которые похожи на еду, но не являются съедобными (например, игрушки в виде фруктов), также является важным нововведением, поскольку это повышает безопасность, особенно для детей. Кроме того, правила четко регламентируют процессы оптовой торговли, в том числе и через интернет-магазины.
Эти изменения предоставят более четкие и понятные нормы торговли, укрепив защиту прав потребителей, особенно в сфере сетевой торговли. Новые правила вступят в силу после завершения военного положения, когда заработает обновленный закон о защите прав потребителей.
Напомним, что в случае же выявления в течение установленного гарантийного срока существенных недостатков, возникших по вине производителя товара или фальсификации товара, подтвержденных при необходимости заключением экспертизы, потребитель имеет право по своему выбору требовать замены товара на такой же товар или на аналогичный.