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Захист прав дитини. Куди звертатися за допомогою: список організацій

Україна , Субота 02 вересня 2023 19:49
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Захист прав дитини. Куди звертатися за допомогою: список організацій Фото: Мінреінтеграції підготувало добірку організацій щодо захисту прав дитини (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

В Україні функціонують численні організації й ініціативи, які ставлять перед собою завдання надавати юридичну допомогу дітям, які того потребують.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Зараз в Україні спостерігається багато випадків дискримінації прав людини й дитини, однак існують організації та ініціативи, що забезпечують права та захист наймолодших українців.

Куди звернутись за допомогою

Добірку таких організацій зібрала Українська мережа за права дитини.

  • Благодійний фонд "Голоси дітей"

Фахівці надають юридичну підтримку родинам з дітьми, які постраждали від війни. Телефон гарячої лінії: 0 800 210 106.

  • Міжнародна благодійна організація "Партнерство “Кожній дитині”

Консультують прийомні сім’ї, опікунів, патронатних батьків, а також вихованців інституційних закладів. Телефон гарячої лінії: (050) 330-51-79.

  • Всеукраїнська громадська організація "Магнолія"

Спеціалізуються на пошуку зниклих безвісти дітей, а також допомагають шукати родичів дитини, яка залишилася сиротою. Телефон гарячої лінії: 0 800 504 042.

  • Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”

Допомагають одиноким матерям, родинам ВПО, прийомним сім’ям, дітям з інвалідністю й тим, хто постраждав від війни. Телефон гарячої лінії: (095) 790-13-72.

  • Мережа центрів безоплатної правничої допомоги

Надають безоплатну консультацію родинам із низьким доходом і внутрішньо переміщеним особам. Телефони гарячої лінії: 0 800 213 103 (у будні з 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (для звернень в Telegram).

  • Благодійний фонд "Право на захист"

Пропонують допомогу щодо питань внутрішнього переміщення та соціальних виплат. Телефони гарячої лінії: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (у будні з 09:00 до 18:00).

Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде запущено новий освітній застосунок "Мрія". За допомогою нього буде спрощено освітній для дітей та покращено комунікацію між батьками та вчителями.

Крім того, днями міністр освіти й науки заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.

Коли чекати змін і якими вони будуть, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми також розповідали про те, яким буде формат навчання у школі цього року.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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