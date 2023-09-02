Захист прав дитини. Куди звертатися за допомогою: список організацій
В Україні функціонують численні організації й ініціативи, які ставлять перед собою завдання надавати юридичну допомогу дітям, які того потребують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.
Зараз в Україні спостерігається багато випадків дискримінації прав людини й дитини, однак існують організації та ініціативи, що забезпечують права та захист наймолодших українців.
Куди звернутись за допомогою
Добірку таких організацій зібрала Українська мережа за права дитини.
- Благодійний фонд "Голоси дітей"
Фахівці надають юридичну підтримку родинам з дітьми, які постраждали від війни. Телефон гарячої лінії: 0 800 210 106.
- Міжнародна благодійна організація "Партнерство “Кожній дитині”
Консультують прийомні сім’ї, опікунів, патронатних батьків, а також вихованців інституційних закладів. Телефон гарячої лінії: (050) 330-51-79.
- Всеукраїнська громадська організація "Магнолія"
Спеціалізуються на пошуку зниклих безвісти дітей, а також допомагають шукати родичів дитини, яка залишилася сиротою. Телефон гарячої лінії: 0 800 504 042.
- Міжнародна благодійна організація "Благодійний фонд “СОС Дитячі Містечка”
Допомагають одиноким матерям, родинам ВПО, прийомним сім’ям, дітям з інвалідністю й тим, хто постраждав від війни. Телефон гарячої лінії: (095) 790-13-72.
- Мережа центрів безоплатної правничої допомоги
Надають безоплатну консультацію родинам із низьким доходом і внутрішньо переміщеним особам. Телефони гарячої лінії: 0 800 213 103 (у будні з 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (для звернень в Telegram).
- Благодійний фонд "Право на захист"
Пропонують допомогу щодо питань внутрішнього переміщення та соціальних виплат. Телефони гарячої лінії: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (у будні з 09:00 до 18:00).
Нагадаємо, вчора український президент Володимир Зеленський заявив, що в Україні буде запущено новий освітній застосунок "Мрія". За допомогою нього буде спрощено освітній для дітей та покращено комунікацію між батьками та вчителями.
Крім того, днями міністр освіти й науки заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.
Коли чекати змін і якими вони будуть, читайте у матеріалі РБК-Україна.
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