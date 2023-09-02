Защита прав ребенка. Куда обращаться за помощью: список организаций

В Украине функционируют многочисленные организации и инициативы, которые ставят перед собой задачу оказывать юридическую помощь детям, которые в этом нуждаются.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сейчас в Украине наблюдается много случаев дискриминации прав человека и ребенка, однако существуют организации и инициативы, обеспечивающие права и защиту молодых украинцев.

Куда обратиться за помощью

Подборку таких организаций собрала Украинская сеть по правам ребенка.

Благотворительный фонд "Голоса детей"

Специалисты оказывают юридическую поддержку семьям с детьми, пострадавшими от войны. Телефон горячей линии: 0 800 210 106.

Международная благотворительная организация "Партнерство "Каждому ребенку"

Консультируют приемные семьи, опекунов, патронатных родителей, а также воспитанников институциональных учреждений. Телефон горячей линии: (050) 330-51-79.

Всеукраинская общественная организация "Магнолия"

Специализируются на поиске пропавших без вести детей, а также помогают искать родственников ребенка, оставшегося сиротой. Телефон горячей линии: 0800504042.

Международная благотворительная организация "Благотворительный фонд "СОС Детские Городки"

Помогают одиноким матерям, семьям ВПЛ, приемным семьям, детям с инвалидностью и пострадавшим от войны. Телефон горячей линии: (095) 790-13-72.

Сеть центров бесплатной юридической помощи

Предоставляют безвозмездную консультацию семьям с низким доходом и внутренне перемещенным лицам. Телефоны горячей линии: 0800213103 (в будни с 08:00 до 18:00), (067) 721-31-03 (для обращений в Telegram).

Благотворительный фонд "Право на защиту"

Предлагают помощь по вопросам внутреннего перемещения и социальных выплат. Телефоны горячей линии: (099) 507-50-90, (068) 507-50-90, (093) 507-50-90 (в будни с 09:00 до 18:00).

Напомним, вчера украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в Украине будет запущено новое образовательное приложение "Мрія". С помощью него будет упрощена образовательная для детей и улучшена коммуникация между родителями и учителями.

Кроме того, на днях Министр образования и науки заявил, что МОН планирует разработать новую модель оплаты труда учителей и директоров школ.

Когда ждать перемен и какими они будут, читайте в материале РБК-Украина.

Ранее мы также рассказывали, каким будет формат обучения в школе в этом году.

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