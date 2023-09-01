"Мрія". В Україні запускають застосунок для дітей

В Україні буде запущено новий освітній застосунок "Мрія".За допомогою нього буде спрощено освітній для дітей та покращено комунікацію між батьками та вчителями.

Про це український президент Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram .

"Українська освітня "Мрія". Новий застосунок, який допомагатиме мільйонам наших людей так само ефективно, як "Дія". Українські учні та учениці, батьки, вчителі - кожен зможе скористатися функціями "Мрії", - сказав президент.

Для школярів

За словами Зеленського в цьому застосунку є все, що потрібно школяру для навчання й не лише.

"Освітні програми, курси, відеоматеріали, позашкільні активності, олімпіади, гуртки. Все це буде доступно в одному застосунку", - повідомив президент.

До того ж в "Мрії" буде створено портфоліо учня в якому буде зібрано інформацію не лише по оцінки, а й про участь в олімпіадах, волонтерство, власні проекти учнів та їх спортивні досягнення.

Для батьків

Інтерфейс застосунку спланований таким чином, що у батьків буде можливість більш глибоко зрозуміти, що у дитини виходить добре, а з чим їй необхідна допомога. До того ж батьки учня просто в "Мрії" зможуть спілкуватись з вчителями.

Крім того, за допомогою застосунку, батьки зможуть дізнатись чи перебуває дитина в укритті під час повітряної тривоги.

Для вчителів

Вчителі своєю чергою зможуть додавати інформацію про відвідування, оцінки та поведінку дитини.

До того ж вчителі в застосунку зможуть знайти матеріали для підготовки до уроків та додатковий контент, що допоможе зробити навчальний процес простішим та цікавішим.

За словами президента школа це лише початок для "Мрії", з часом застосунок розшириться на дошкільну, позашкільну, профтехнічну та вищу освіту.

Нагадаємо, вчора президент повідомляв, що Віце-премʼєр-міністр Михайло Федоров та міністр освіти й науки Оксен Лісовий разом зі своїми командами готують новацію для українських шкіл.

Крім того, днями міністр освіти й науки заявив, що МОН планує розробити нову модель оплати праці вчителів і директорів шкіл.

Коли чекати змін і якими вони будуть, читайте у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми також розповідали про те, яким буде формат навчання у школі цього року.

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