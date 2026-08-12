ua en ru
Ср, 12 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Спорт Wave Styler Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Спорт Футбол Баскетбол Теніс Бокс
Wave Інсайдер Стиль Велнес Культура Подорожі Смак Зірки
Styler Люди Тренди Корисне Смачно Гороскопи
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес

Захист портів пропонують докорінно змінити: президент ICC Ukraine назвав необхідні кроки

13:18 12.08.2026 Ср
2 хв
Подальше ігнорування проблем морської логістики загрожує глибокою кризою для ключових галузей
aimg Сергій Новіков
Захист портів пропонують докорінно змінити: президент ICC Ukraine назвав необхідні кроки Бізнес закликав уряд запровадити нову політику безпеки портів (фото: Getty Images)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Україні необхідно перейти від ситуативного реагування на російські атаки по портовій інфраструктурі до формування системної політики її захисту, а також запровадити дієві механізми фінансової підтримки бізнесу.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву президента ICC Ukraine Володимира Щелкунова.

За його словами, ситуація в українських портах значно ширша за питання роботи окремих терміналів, оскільки російські атаки створюють пряму загрозу портовій інфраструктурі, суднам, екіпажам і лоцманам.

Читайте також: У Кабміні прогнозують різкий стрибок цін через блокування портів Одещини

"Росія свідомо намагається підвищити ризики для міжнародного судноплавства та українського експорту", - зазначив Щелкунов.

Він наголосив, що морські порти залишаються одним із ключових елементів економічної стійкості України, оскільки через них проходить значна частина експортних потоків. Від стабільної роботи портів залежать валютна виручка, завантаження промисловості, бюджетні надходження та зовнішньоторговельний баланс.

Особливе значення портова логістика має для аграрного і гірничо-металургійного секторів.

За словами Щелкунова, зростання вартості або ризиків морських перевезень безпосередньо знижує ціну, яку український виробник може отримати за свою продукцію на світовому ринку.

На його думку, держава має:

  • посилити фізичний захист критичної інфраструктури
  • створити резервні енергетичні потужності та захищені канали зв'язку
  • дублювати логістичні маршрути
  • розвивати страхові механізми для судновласників і вантажовласників
  • та активніше залучати міжнародних партнерів до гарантування безпеки судноплавства.
Читайте також: Без моря Україна може втратити половину експорту руди та мільярди виручки, - експерти

Щелкунов також запропонував створити постійний міжвідомчий механізм за участю уряду, Мінрозвитку, Міноборони, ВМС, Адміністрації морських портів України, експортерів, банківського та страхового секторів і міжнародних партнерів.

На думку фахівця, уряду необхідно зосередитися на трьох ключових напрямах: безпеці, безперервності роботи портів та міжнародних гарантіях.

Паралельно держава разом із банками та міжнародними фінансовими організаціями має створити механізми кредитування підприємств портової інфраструктури, агроекспорту та переробки.

Раніше видобувники закликали уряд розглядати тільки повне розблокування портів та скасувати +30% до тарифів УЗ, яке було дуже не своєчасним і ставить перед галуззю виклики до існування.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
порт Порт Південний
Новини
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Унікальна операція: ракети "Нептун" та дрони "Паляниця" уразили військову базу у Новоросійську
Аналітика
"Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем
Володимир Куреннойзаступник генерального директора РБК-Україна "Ми не змарнували історичний шанс": інтерв'ю з фундатором Незалежності Іваном Зайцем