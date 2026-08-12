Защиту портов предлагают коренным образом изменить: президент ICC Ukraine назвал необходимые шаги

Украине необходимо перейти от ситуативного реагирования на российские атаки по портовой инфраструктуре к формированию системной политики ее защиты, а также внедрить действенные механизмы финансовой поддержки бизнеса.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на заявление президента ICC Ukraine Владимира Щелкунова.

По его словам, ситуация в украинских портах значительно шире вопроса работы отдельных терминалов, поскольку российские атаки создают прямую угрозу портовой инфраструктуре, судам, экипажам и лоцманам.

"Россия сознательно пытается повысить риски для международного судоходства и украинского экспорта", – отметил Щелкунов.

Он подчеркнул, что морские порты остаются одним из ключевых элементов экономической устойчивости Украины, поскольку через них проходит значительная часть экспортных потоков. От стабильной работы портов зависит валютная выручка, загрузка промышленности, бюджетные поступления и внешнеторговый баланс.

Особое значение портовая логистика имеет для аграрного и горно-металлургического секторов.

По словам Щелкунова, рост стоимости или рисков морских перевозок напрямую снижает цену, которую украинский производитель может получить за свою продукцию на мировом рынке.



По его мнению, государство должно:

усилить физическую защиту критической инфраструктуры

создать резервные энергетические мощности и защищенные каналы связи,

дублировать логистические маршруты

развивать страховые механизмы для судовладельцев и грузовладельцев

и активнее вовлекать международных партнеров в обеспечение безопасности судоходства.

Щелкунов также предложил создать постоянный межведомственный механизм с участием правительства, Минразвития, Минобороны, ВМС, Администрации морских портов Украины, экспортеров, банковского и страхового секторов и международных партнеров.

По мнению специалиста, правительству необходимо сосредоточиться на трех ключевых направлениях: безопасности, непрерывности работы портов и международных гарантиях.

Параллельно государство вместе с банками и международными финансовыми организациями должно создать механизмы кредитования предприятий портовой инфраструктуры, агроэкспорта и переработки.