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Захист неба. Військові показали роботу німецьких зеніток Gepard

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Україна, Четвер 23 березня 2023 12:30
Захист неба. Військові показали роботу німецьких зеніток Gepard Фото: ЗСУ показали у роботі німецькі зенітки Gepard (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові показали у роботі німецькі самохідні зенітні установки Gepard. Вони стоять на захисті неба над Україною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

Захисники опублікували відео з роботою зеніток Gepard, які раніше Україні передала Німеччина.

Нагадаємо, Gepard - це зенітна установка з двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка Leopard 1. Вона здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км.

Ця техніка була розроблена ще у 1960-х роках, проте зараз Gepard допомагає українським військових на фронті, а також захищає небо над мирними жителями.

Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard.

Також Берлін передав Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.

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