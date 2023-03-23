Захист неба. Військові показали роботу німецьких зеніток Gepard
Українські військові показали у роботі німецькі самохідні зенітні установки Gepard. Вони стоять на захисті неба над Україною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
Захисники опублікували відео з роботою зеніток Gepard, які раніше Україні передала Німеччина.
Нагадаємо, Gepard - це зенітна установка з двома 35-мм автоматичними гарматами на базі танка Leopard 1. Вона здатна вести вогонь по цілях на відстані 4 км та висотах до 3 км.
Ця техніка була розроблена ще у 1960-х роках, проте зараз Gepard допомагає українським військових на фронті, а також захищає небо над мирними жителями.
Нагадаємо, нещодавно ми повідомляли, що Німеччина передала Україні ще дві установки Gepard.
Також Берлін передав Україні мостоукладальні машини та вантажівки в рамках військової допомоги.
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