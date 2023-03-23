Защита неба. Военные показали работу немецких зениток Gepard

Украинские военные показали в работе немецкие самоходные зенитные установки Gepard. Они стоят на защите неба над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Защитники опубликовали видео с работой зениток Gepard, которые ранее передала Украине Германия.

Напомним, Gepard - это зенитная установка с двумя 35-мм автоматическими пушками на базе танка Leopard 1. Она способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотах до 3 км.

Эта техника была разработана еще в 1960-х годах, но сейчас Gepard помогает украинским военным на фронте, а также защищает небо над мирными жителями.

Напомним, что недавно мы сообщали, что Германия передала Украине еще две установки Gepard.

Также Берлин передал Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.