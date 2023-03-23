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Защита неба. Военные показали работу немецких зениток Gepard

Новина українською →
Украина, Четверг 23 марта 2023 12:30
Защита неба. Военные показали работу немецких зениток Gepard Фото: ВСУ показали в работе немецкие зенитки Gepard (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Украинские военные показали в работе немецкие самоходные зенитные установки Gepard. Они стоят на защите неба над Украиной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Сухопутные войска ВСУ.

Защитники опубликовали видео с работой зениток Gepard, которые ранее передала Украине Германия.

Напомним, Gepard - это зенитная установка с двумя 35-мм автоматическими пушками на базе танка Leopard 1. Она способна вести огонь по целям на расстоянии 4 км и высотах до 3 км.

Эта техника была разработана еще в 1960-х годах, но сейчас Gepard помогает украинским военным на фронте, а также защищает небо над мирными жителями.

Напомним, что недавно мы сообщали, что Германия передала Украине еще две установки Gepard.

Также Берлин передал Украине мостоукладочные машины и грузовики в рамках военной помощи.

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