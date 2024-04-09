UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський провів переговори з командувачем Повітряних сил Збройних сил України Миколою Олещуком. Однією з тем став захист неба над Харковом.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на пресслужбу Офісу президента України.

За інформацією відомства, Зеленський під час поїздки до Харківської області обговорив ситуацію у регіоні з Олещуком.

В ОП наголосили, що організація нової системи захисту Харкова з повітря - одне з основних питань.

"До неї (систему захисту Харкова - ред.) планують залучити додаткові засоби ППО", - уточнили у відомстві.

Обстріли Харкова

Нагадаємо, ще у березні російські окупанти посилили обстріли Харкова. Вони активно використовують балістичне озброєння, яке не може збивати українська ППО, а також керовані авіаційні боєприпаси, що призводять до значних руйнувань.

Видання The Economist написало про те, що росіяни хочуть перетворити Харків на "сіру зону", яка непридатна для життя.

Президент України Володимир Зеленський під час сьогоднішнього звернення зазначав, що мета таких російських обстрілів - видавити людей з Харкова та області.

Про те, як можна захистити Харків і область від постійних атак РФ, - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийППОХарківПовітряні сили УкраїниВійна Росії проти УкраїниРакетний удар