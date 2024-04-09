Захист Харкова планують посилити додатковою ППО: Зеленський обговорив питання з Олещуком

За інформацією відомства, Зеленський під час поїздки до Харківської області обговорив ситуацію у регіоні з Олещуком.

В ОП наголосили, що організація нової системи захисту Харкова з повітря - одне з основних питань.

"До неї (систему захисту Харкова - ред.) планують залучити додаткові засоби ППО", - уточнили у відомстві.