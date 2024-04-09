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Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с командующим Воздушных сил Вооруженных сил Украины Николаем Олещуком. Одной из тем стала защита неба над Харьковом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса президента Украины.

По информации ведомства, Зеленский во время поездки в Харьковскую область обсудил ситуацию в регионе с Олещуком. 

В ОП подчеркнули, что организация системы защиты Харькова с воздуха - один из основных вопросов. 

"В нее (систему защиты Харькова - ред.) планируют привлечь дополнительные средства ПВО", - уточнили в ведомстве. 

Обстрелы Харькова

Напомним, еще в марте российские оккупанты усилили обстрелы Харькова. Они активно используют баллистическое вооружение, которое не может сбивать украинская ПВО, а также управляемые авиационные боеприпасы, которые приводят к значительным разрушениям.

Издание The Economist написало о том, что россияне хотят превратить Харьков в "серую зону", которая непригодна для жизни.

Президент Украины Владимир Зеленский во время сегодняшнего обращения отмечал, что цель таких российских обстрелов - выдавить людей из Харькова и области.

О том, как можно оградить Харьков и область от постоянных атак РФ, - в материале РБК-Украина.

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