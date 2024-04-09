Защиту Харькова планируют усилить дополнительной ПВО: Зеленский обсудил вопрос с Олещуком

По информации ведомства, Зеленский во время поездки в Харьковскую область обсудил ситуацию в регионе с Олещуком.

В ОП подчеркнули, что организация системы защиты Харькова с воздуха - один из основных вопросов.

"В нее (систему защиты Харькова - ред.) планируют привлечь дополнительные средства ПВО", - уточнили в ведомстве.