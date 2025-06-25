Захист GNT Group спростовує заяву ОГП щодо шахрайства на 20 млн доларів

Адвокат підприємців Сергія Грози та Володимира Науменка Олександр Зубрицький заявив про політично мотивований характер справи. Іі відкрив Офіс генпрокурора України, щодо факта нібито заволодіння 20 млн доларів США, що належали американському інвестору.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на коментар захисту компанії.

Йдеться про оприлюднений 20 червня пресреліз ГПУ, який, за словами захисту, містить юридично необґрунтовані твердження.

"Сергій Гроза та Володимир Науменко - не шахраї, а підприємці з бездоганною репутацією. Упродовж десятиліть вони працювали відкрито, з великими міжнародними партнерами, включаючи ЄБРР та CHS. Репутаційний тиск на них - це спроба силового витіснення з бізнесу через кримінальні справи", - заявляє адвокат компанії.

Захист наполягає, що справа має всі ознаки зрежисованої рейдерської атаки з боку іноземних фондів Argentem Creek Partners та Innovatus Capital Partners, які раніше стали кредиторами GNT Group.

"Кримінальна справа є інструментом тиску, а не результатом правової оцінки. Жодного факту шахрайства не доведено. Усі договори укладалися в рамках господарських правовідносин, і представники інвесторів особисто брали участь у прийнятті рішень", - наголошує Олександр Зубрицький.

Особливе занепокоєння в компанії викликає теза прокуратури про "зникнення зерна" з елеватора компанії. У GNT Group пояснюють ситуацію військовими обставинами, пошкодженнями елеватора під час бойових дій та зіпсуванням частини зерна.

"Було проведено інвентаризацію із залученням міжнародної компанії, і жодних претензій з боку Innovatus тоді не надходило. Ні офіційного запиту на повернення зерна, ні акту про втрату, ні експертизи, ні фіксації "шкоди" - не існує", - підкреслює захист.

Також у заяві Зубрицького уточнюється, що жодних 20 млн доларів клієнти не отримували особисто. Мова йде про кредитування компанії, частина якого так і не була надана.

"Навпаки, GNT Group з власної ініціативи шукала нове фінансування та підготувала випуск єврооблігацій під удвічі менші ставки. Але цей процес було зупинено через блокування з боку кредиторів і початок війни", - йдеться у повідомленні.

Адвокат також заявив, що захист планує оскаржити ці звинувачення в українських і міжнародних судах.

"Маємо всі докази, які підтверджують невинуватість наших клієнтів і системність спроб захоплення бізнесу через фабрикацію підозр та тиск на судову гілку влади. Якщо сьогодні успішну компанію можна відібрати силою, то завтра це може статися з будь-яким підприємцем", - додав Зубрицький.