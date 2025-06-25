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Защита GNT Group опровергает заявление ОГП о мошенничестве на 20 млн долларов

Среда 25 июня 2025 18:55
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Защита GNT Group опровергает заявление ОГП о мошенничестве на 20 млн долларов Фото: защита GNT Group опровергает заявление ОГП о мошенничестве на 20 млн долларов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Адвокат предпринимателей Сергея Грозы и Владимира Науменко Александр Зубрицкий заявил о политически мотивированном характере дела. Его открыл Офис генпрокурора Украины, по факту якобы завладения 20 млн долларов США, принадлежавших американскому инвестору.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на комментарий защиты компании.

Речь идет об обнародованном 20 июня пресс-релизе ГПУ, который, по словам защиты, содержит юридически необоснованные утверждения.

"Сергей Гроза и Владимир Науменко - не мошенники, а предприниматели с безупречной репутацией. На протяжении десятилетий они работали открыто, с крупными международными партнерами, включая ЕБРР и CHS. Репутационное давление на них - это попытка силового вытеснения из бизнеса через уголовные дела", - заявляет адвокат компании.

Защита настаивает, что дело имеет все признаки срежиссированной рейдерской атаки со стороны иностранных фондов Argentem Creek Partners и Innovatus Capital Partners, которые ранее стали кредиторами GNT Group.

"Уголовное дело является инструментом давления, а не результатом правовой оценки. Ни одного факта мошенничества не доказано. Все договоры заключались в рамках хозяйственных правоотношений, и представители инвесторов лично участвовали в принятии решений", - отмечает Александр Зубрицкий.

Особое беспокойство у компании вызывает тезис прокуратуры об "исчезновении зерна" с элеватора компании. В GNT Group объясняют ситуацию военными обстоятельствами, повреждениями элеватора во время боевых действий и порчей части зерна.

"Была проведена инвентаризация с привлечением международной компании, и никаких претензий со стороны Innovatus тогда не поступало. Ни официального запроса на возврат зерна, ни акта о потере, ни экспертизы, ни фиксации "ущерба" - не существует", - подчеркивает защита.

Также в заявлении Зубрицкого уточняется, что никаких 20 млн долларов клиенты не получали лично. Речь идет о кредитовании компании, часть которого так и не была предоставлена.

"Наоборот, GNT Group по собственной инициативе искала новое финансирование и подготовила выпуск еврооблигаций под вдвое меньшие ставки. Но этот процесс был остановлен из-за блокировки со стороны кредиторов и начала войны", - говорится в сообщении.

Адвокат также заявил, что защита планирует обжаловать эти обвинения в украинских и международных судах.

"Есть все доказательства, подтверждающие невиновность наших клиентов и системность попыток захвата бизнеса через фабрикацию подозрений и давление на судебную ветвь власти. Если сегодня успешную компанию можно отобрать силой, то завтра это может произойти с любым предпринимателем", - добавил Зубрицкий.

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