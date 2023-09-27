Захист енергооб’єктів від ракет: Шмигаль розповів про унікальні проекти

Енергетична галузь є основою української економіки. Україна реалізує проекти захисту енергооб’єктів, які ніхто у світі досі не робив.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу уряду .

Він озвучив шість факторів, які забезпечують стабільність галузі.

"Україна сьогодні має значно більшу кількість і потужність систем ППО. Минулого року не було ні Patriot, ні NASAMS, ні IRIS-T, ні SAMP-T, ні багатьох інших систем. Наша ППО стала ще більш комплексною і досвідченою. До зими вона буде ще міцнішою, ще сильнішою й ефективнішою", - сказав він на форумі "Майбутнє української енергетики".

Другий фактор, за словами прем’єр-міністра, - у Росії стало менше ракет. Він зауважив, що спроможність агресора виробляти їх значно нижча, ніж ворогу хотілося б.

"Проведена велика ремонтна кампанія. І це третій фактор. Маємо сьогодні в роботі 7 атомних енергоблоків, ще 2 завершують ремонтну програму. Енергоблоки ТЕС і гідроагрегати ГЕС будуть у роботі до початку зими. Станом на сьогодні ми також відремонтували понад 80% магістральних мереж", - сказав він.

Четвертий фактор - захист енергооб’єктів. Як повідомив прем’єр-міністр, зведено багаторівневий захист: пасивний та активний. За його словами, Україна робить проекти, які ніхто у світі досі не робив. Продовжується робота над децентралізацією енергосистеми.

П’ятий фактор - системна робота з міжнародними партнерами. "Партнери надали 2,3 млрд доларів на відновлення та захист енергетики. Ми також розширили можливість для імпорту електроенергії з ЄС більш ніж удвічі: з 500 МВт до 1200 МВт", - сказав прем’єр.

Шостий фактор - достатня кількість енергоресурсів. Як повідомив прем’єр-міністр, за перше півріччя пробурено 157 тисяч метрів нових свердловин.

"Збільшуємо видобуток. Вперше пройдемо зиму, як обіцяє "Нафтогаз", за рахунок нашого власного газу. Показник видобутку "Укргазвидобування" сягнув найвищого показника за три роки. Активно працюємо над розвитком концепції "Україна - газовий сейф Європи". Переконаний, що вже сьогодні 15 млрд кубометрів газу, які є в наших сховищах, стануть надійним підґрунтям для проходження опалювального сезону", - додав Шмигаль.

Складна зима

Нагадаємо, Росія активно застосовувала масовані атаки на українську енергетику минулого року. Прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив про формування багаторівневого захисту для енергетичних об’єктів.

Голова "Укренерго" Володимир Кудрицький сказав, що під час цієї зими можуть бути проблеми, пов’язані з масованими обстрілами. Але енергосистема не розвалиться і буде працювати.