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Захист енергетики та портів. Зеленський провів нову ставку

Фото: президент України Володимир Зеленський (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент України Володимир Зеленський провів нову ставку верховного головнокомандувача. Вона була присвячена захисту енергетики та одеських портів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на главу держави в Telegram.

Ключовою темою ставки були захист енергетики, критичної інфраструктури, портів Одещини та інфраструктури "зернового коридору" від російських ударів. Також учасники обговорили захист прифронтових територій та підготовку до зими.

На ставці доповіли прем'єр-міністр Денис Шмигаль, міністр енергетики, очільники  "Укренерго", "Укргідроенерго", "Нафтогазу" та Генштаб ЗСУ.

"Усі доручення роздані. Робота триває", - додав президент.

Підготовка до зими

Минулої осені та зими російські загарбники масово обстрілювали Україну. Окупанти використовували ракети різних типів та дрони-камікадзе іранської розробки.

Головною метою загарбників було знеструмити Україну, тому окупанти обстрілювали важливі  енергетичні об'єкти. Через масові пошкодження по всій Україні діяли відключення світла.

Аналітики та експерти вважають, що цієї зимою окупанти не зможуть залишити українців без світла. Але військові попереджають, що окупанти можуть готуватися до атак, зокрема, будуть використовувати "Шахеди".

Чого чекати українцям восени і взимку, чи будуть відключення світла - читайте у матеріалі РБК-Україна.

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