Защита энергетики и портов. Зеленский провел новую ставку

Ключевой темой ставки была защита энергетики, критической инфраструктуры, портов Одесской области и инфраструктуры "зернового коридора" от российских ударов. Также участники обсудили защиту прифронтовых территорий и подготовку к зиме.

На ставке доложили премьер-министр Денис Шмыгаль, министр энергетики, руководители "Укрэнерго", "Укргидроэнерго", "Нафтогаза" и Генштаб ВСУ.

"Все поручения разданы. Работа продолжается", - добавил президент.

Подготовка к зиме

Прошлой осенью и зимой российские захватчики массово обстреливали Украину. Оккупанты использовали ракеты разных типов и дроны-камикадзе иранской разработки.

Главной целью захватчиков было обесточить Украину, поэтому оккупанты обстреливали важные энергетические объекты. Из-за массовых повреждений по всей Украине действовали отключения света.

Аналитики и эксперты считают, что этой зимой оккупанты не смогут оставить украинцев без света. Но военные предупреждают, что оккупанты могут готовиться к атакам, в частности, будут использовать "Шахеды".

Чего ждать украинцам осенью и зимой и будут ли отключения света - читайте в материале РБК-Украина.

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