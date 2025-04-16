Захист двигуна авто: навіщо він і чи варто витрачати гроші

Були часи, коли більшість автівок на шляхах мали такий захист – різні модифікації сталевих екранів випускались колись для всіх популярних моделей. Чому ж тепер захист для двигуна не настільки поширений – невже шляхи стали принципово кращими?

Що таке захист двигуна

Це нескладний на перший погляд металевий екран, який прикриває моторний відсік знизу, від дороги. Причому часто цей щит виявляється вже другим – він дублює штатну панель з міцного пластику, розташовану впритул до мотора. Однак, при детальному вивченні виявляється, що функції у них дещо різні: пластиковий “заводський” екран прикриває моторний відсік від пилу і завихрень повітря, а металевий – від пошкоджень агрегатів у випадку удару о нерівності дороги.

Чому вони такі різні

Практично в кожному випадку металевий захист є додатковим обладнанням, відтак, він робиться персонально під кожну модель. Оскільки перед конструкторами стоїть завдання зробити захист мінімально виступаючим вниз, всі його розміри та кріплення підігнані під геометрію конкретної моделі авто. Враховується розташування силового агрегата, деталей підвіски коліс, особлива увага – силовим елементам кузова, до яких щит буде кріпитись.

У металевій панелі захисту зазвичай є отвори для доступу до пробки зливу оливи та до фільтра. Часто також є вентиляційні вікна (жалюзі), які прорізані у потрібних місцях. Вони допомагають організовувати потоки повітря для охолодження двигуна, оскільки додатковий екран заводську схему руху повітря під капотом часто порушує.

Нарешті, на якісному захисті будуть достатньо непростими вузли кріплення до машини. Часто тут є так звані амортизатори – металеві елементи особливої форми, які розраховані так, що мають належним чином зім’ятись при ударі щитом о якусь перешкоду на дорозі. Так робиться для того, щоб при сильному ударі захистом не постраждав сам кузов, адже більшу частину енергії удару мають погасити ці амортизатори.

Яка користь від захисту картера в наш час

Сталевий екран захищає низ двигуна, а часто і коробки передач від пошкодження при контакті з краями вибоїн, камінням, крижаними глибами тощо.

В багатьох моделях щит також прикриває від пошкоджень елементи ходової частини та вихлопу. Більше того, на снігу і в багні часто спрацьовує ефект великої лижі – передок машини сходу прослизає по перешкоді гладким екраном.

Захист двигуна, покликаний прикрити силовий агрегат від ударів, іноді служить додатковим захистом моторного відсіку від пилу та бруду; звісно, це стосується машин, де немає штатного пластикового пильника.

Чим поганий нижній захист картера

Недоліки у додаткового захисту піддона двигуна теж є, і часто вони є вирішальними для автомобіліста.

Захист суттєво зменшує кліренс, відбираючи у дорожнього просвіту до 3 – 3,5 дорогоцінних сантиметрів;

Наявність щита підвищує ціну на планове ТО, зокрема, на заміну оливи та фільтра. Адже для доступу до пробки та фільтра треба або знімати захист, або діставатися до пробки у піддоні через отвір в ньому, і потім ловити ємністю струмінь гарячої оливи під ним;

У важких режимах руху недосконалий захисний екран може погіршувати охолодження двигуна;

Між щитом захисту та піддоном мотора іноді набиватися бруд чи сніг. Це погіршує охолодження та народжує нештатні вібрації, зокрема взимку, коли бруд (сніг) замерзнуть.

Коротко

Сенс використовувати додатковий захист двигуна точно є, коли машина активно експлуатується на дорогах з грубими вибоїнами асфальту, на старій бруківці чи на каменистих путівцях із складним рельєфом – наприклад, у горах. Також даний девайс буде в нагоді водіям, які бувають змушені рухатись на високій середній швидкості незнайомими шляхами – звісно, коли ці шляхи не європейський автобан і не одна з українських чотирисмугових магістралей. Одне слово, цей засіб буде затребуваний на тих дорогах, де велика ймовірність колись проґавити перешкоду і прийняти удар нижньою частиною авто.

При підготовці статті були використані матеріали Autocentre та Motor.