Защита двигателя авто: зачем она нужна и стоит ли тратить деньги

Были времена, когда большинство автомобилей на дорогах имели такую защиту - различные модификации стальных экранов выпускались когда-то для всех популярных моделей. Почему же теперь защита для двигателя не столь распространена - неужели дороги стали принципиально лучше?

Что такое защита двигателя

Это несложный на первый взгляд металлический экран, который прикрывает моторный отсек снизу, от дороги. Причем часто этот щит оказывается уже вторым - он дублирует штатную панель из прочного пластика, расположенную вплотную к мотору. Однако, при детальном изучении оказывается, что функции у них несколько разные: пластиковый "заводской" экран прикрывает моторный отсек от пыли и завихрений воздуха, а металлический - от повреждений агрегатов в случае удара о неровности дороги.

Почему они такие разные

Практически в каждом случае металлическая защита является дополнительным оборудованием, поэтому она делается персонально под каждую модель. Поскольку перед конструкторами стоит задача сделать защиту минимально выступающей вниз, все ее размеры и крепления подогнаны под геометрию конкретной модели авто. Учитывается расположение силового агрегата, деталей подвески колес, особое внимание - силовым элементам кузова, к которым щит будет крепиться.

В металлической панели защиты обычно есть отверстия для доступа к пробке слива масла и к фильтру. Часто также есть вентиляционные окна (жалюзи), которые прорезаны в нужных местах. Они помогают организовывать потоки воздуха для охлаждения двигателя, поскольку дополнительный экран заводскую схему движения воздуха под капотом часто нарушает.

Наконец, на качественной защите будут достаточно непростыми узлы крепления к машине. Часто здесь есть так называемые амортизаторы - металлические элементы особой формы, которые рассчитаны так, что должны должным образом смяться при ударе щитом о какое-то препятствие на дороге. Так делается для того, чтобы при сильном ударе защитой не пострадал сам кузов, ведь большую часть энергии удара должны погасить эти амортизаторы.

Какая польза от защиты картера в наше время

Стальной экран защищает низ двигателя, а часто и коробки передач от повреждения при контакте с краями выбоин, камнями, ледяными глыбами и тому подобное.

Во многих моделях щит также прикрывает от повреждений элементы ходовой части и выхлопа. Более того, на снегу и в грязи часто срабатывает эффект большой лыжи - передок машины сходу проскальзывает по препятствию гладким экраном.

Защита двигателя, призванная прикрыть силовой агрегат от ударов, иногда служит дополнительной защитой моторного отсека от пыли и грязи; конечно, это касается машин, где нет штатного пластикового пыльника.

Чем плоха нижняя защита картера

Недостатки у дополнительной защиты поддона двигателя тоже есть, и часто они являются решающими для автомобилиста.

Защита существенно уменьшает клиренс, отбирая у дорожного просвета до 3 - 3,5 драгоценных сантиметров;

Наличие щита повышает цену на плановое ТО, в частности, на замену масла и фильтра. Ведь для доступа к пробке и фильтру надо либо снимать защиту, либо добираться до пробки в поддоне через отверстие в нем, и потом ловить емкостью струю горячего масла под ним;

В тяжелых режимах движения несовершенный защитный экран может ухудшать охлаждение двигателя;

Между защитным экраном и поддоном двигателя иногда набивается грязь или снег. Это ухудшает охлаждение и вызывает нештатные вибрации, особенно зимой, когда грязь (снег) замерзает.

Вкратце

Смысл использовать дополнительную защиту двигателя точно есть, когда машина активно эксплуатируется на дорогах с грубыми выбоинами асфальта, на старой брусчатке или на каменистых проселочных дорогах со сложным рельефом - например, в горах. Также данный девайс пригодится водителям, которые бывают вынуждены двигаться на высокой средней скорости по незнакомым дорогам - конечно, когда эти пути не европейский автобан и не одна из украинских четырехполосных магистралей. Словом, это средство будет востребовано на тех дорогах, где велика вероятность когда-то прозевать препятствие и принять удар нижней частью авто.

При подготовке статьи были использованы материалы Autocentre и Motor.