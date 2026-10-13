Як бізнесу й економіці вистояти в умовах війни: програма та спікери КМЕФ-2026

26 жовтня у Києві пройде 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Очікується понад 500 учасників - власників і керівників українських та міжнародних компаній, представників уряду, інвесторів, дипломатів та експертів.
РБК-Україна розповідає докладніше про форум, його програму та спікерів.
Головна тема цьогорічного форуму - "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?".
У центрі дискусій - як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах, адаптуватися та повернутися до зростання.
Реєстрація учасників доступна на сайті КМЕФ.
На п’ятому році повномасштабної війни тиск на українську економіку посилюється. Під ударами - виробництва, енергетика, порти, залізниця, логістичні центри та інша критична для бізнесу інфраструктура.
За оцінкою Мінекономіки, прямі збитки від руйнувань щорічно можуть сягати близько 10 млрд доларів, а разом із блокадою морських портів вони вже коштували Україні у 2026 році близько 1,5 відсоткового пункту ВВП.
За жовтневим прогнозом Світового банку, зростання економіки України сповільниться до 1,2% у 2026 році та становитиме 1,5% у 2027-му, якщо активні бойові дії триватимуть. У попередніх прогнозах для 2027 року банк прогнозував 4% за умови їх завершення до кінця 2026-го.
"Якщо раніше в центрі дискусії було питання відновлення України, сьогодні фокус змістився на те, як забезпечити стійкість економіки вже зараз. Бізнесу потрібні рішення, які допоможуть захищати активи, зберігати виробництво та продовжувати інвестувати навіть в умовах війни", - зазначає Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture.
Програма КМЕФ 2026 включає 12 панельних дискусій.
У центрі обговорення:
Серед ключових тем також - адаптація державної стратегії промислового розвитку та енергетичної політики до нових умов, економічні пріоритети держави, міжнародна співпраця та євроінтеграція в умовах нових викликів.
Окрема увага - досвіду прифронтових міст і рішенням, які там уже працюють.
Серед спікерів КМЕФ-2026:
Українська економіка вже має досвід швидкої адаптації під час кризи. У 2022 році після знищення Кременчуцького НПЗ і дефіциту пального країна перебудувала паливну логістику, а тисячі підприємств релокувалися з прифронтових регіонів вглиб країни.
Після блокади традиційних морських маршрутів у 2023 році запрацював український морський коридор, а після масштабних атак на енергосистему минулого року бізнес і держава почали активно розвивати розподілену генерацію.
"Сьогодні розмова про майбутнє має починатися з пошуку практичних рішень, які бізнес, держава й міжнародні партнери можуть ухвалювати вже зараз, щоб зберегти стійкість і повернути економіку до зростання. Саме про це КМЕФ цього року", - говорить CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.
Як повідомляють організатори, акредитація медіа на форум триває до 21 жовтня за посиланням.
Титульні партнери форуму: UFuture, Mastercard, AEQUO, ПриватБанк, Kyivstar
Партнери форуму: Sense Bank, NEQSOL Holding, ПУМБ, ДТЕК, Ajax Systems, Uklon, TERWIN, Eclectic Talents Group, BALEX, CEO Club Ukraine.