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Як бізнесу й економіці вистояти в умовах війни: програма та спікери КМЕФ-2026

12:20 13.10.2026 Вт
3 хв
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aimg Анна Березіна
Київський міжнародний економічний форум збере 500 учасників (фото: пресслужба КМЕФ)

26 жовтня у Києві пройде 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Очікується понад 500 учасників - власників і керівників українських та міжнародних компаній, представників уряду, інвесторів, дипломатів та експертів.

РБК-Україна розповідає докладніше про форум, його програму та спікерів.

Що на порядку денному КМЕФ 2026

Головна тема цьогорічного форуму - "Люди. Бізнес. Економіка. Що далі?".

У центрі дискусій - як бізнесу й економіці вистояти в нових умовах, адаптуватися та повернутися до зростання.

Реєстрація учасників доступна на сайті КМЕФ.

Прогнози та виклики для бізнесу: контекст форуму

На п’ятому році повномасштабної війни тиск на українську економіку посилюється. Під ударами - виробництва, енергетика, порти, залізниця, логістичні центри та інша критична для бізнесу інфраструктура.

За оцінкою Мінекономіки, прямі збитки від руйнувань щорічно можуть сягати близько 10 млрд доларів, а разом із блокадою морських портів вони вже коштували Україні у 2026 році близько 1,5 відсоткового пункту ВВП.

За жовтневим прогнозом Світового банку, зростання економіки України сповільниться до 1,2% у 2026 році та становитиме 1,5% у 2027-му, якщо активні бойові дії триватимуть. У попередніх прогнозах для 2027 року банк прогнозував 4% за умови їх завершення до кінця 2026-го.

"Якщо раніше в центрі дискусії було питання відновлення України, сьогодні фокус змістився на те, як забезпечити стійкість економіки вже зараз. Бізнесу потрібні рішення, які допоможуть захищати активи, зберігати виробництво та продовжувати інвестувати навіть в умовах війни", - зазначає Василь Хмельницький, ініціатор КМЕФ, засновник холдингу UFuture.

Захист активів, енергетика та фінансування: про що говоритимуть на КМЕФ

Програма КМЕФ 2026 включає 12 панельних дискусій.

У центрі обговорення:

  • фізичний захист бізнесу,
  • робота під час повітряних тривог,
  • децентралізована логістика й енергопостачання,
  • стійкість зв’язку,
  • страхування воєнних ризиків,
  • відшкодування збитків за втрачені активи,
  • доступ до фінансування та збереження макростабільності.

Серед ключових тем також - адаптація державної стратегії промислового розвитку та енергетичної політики до нових умов, економічні пріоритети держави, міжнародна співпраця та євроінтеграція в умовах нових викликів.

Окрема увага - досвіду прифронтових міст і рішенням, які там уже працюють.

Хто виступить на форумі

Серед спікерів КМЕФ-2026:

  • Олександр Комаров, СЕО та президент групи Київстар;
  • Руслан Шостак, Президент Корпорації TERWIN, засновник EVA і VARUS;
  • Франсіс Маліж, Керуючий директор ЄБРР у секторі фінансових установ;
  • Юлія Свириденко, Президентка бізнес-школи KSE;
  • Вячеслав Климов, Співвласник групи компаній NOVA;
  • Домінікас Тучкус, Інвестиційний директор Amber Infrastructure Fund;
  • Ігор Ніконов, Засновник девелоперської компанії KAN Development;
  • Томаш Фіала, Засновник Dragon Capital;
  • Інга Андреєва, Генеральна директорка Mastercard в Україні та Молдові;
  • Девід Годфрі, Член правління British-Ukrainian Economic Future, ексгендиректор UK Export Finance.

Від паливної логістики до розподіленої генерації: як бізнес адаптується до криз

Українська економіка вже має досвід швидкої адаптації під час кризи. У 2022 році після знищення Кременчуцького НПЗ і дефіциту пального країна перебудувала паливну логістику, а тисячі підприємств релокувалися з прифронтових регіонів вглиб країни.

Після блокади традиційних морських маршрутів у 2023 році запрацював український морський коридор, а після масштабних атак на енергосистему минулого року бізнес і держава почали активно розвивати розподілену генерацію.

"Сьогодні розмова про майбутнє має починатися з пошуку практичних рішень, які бізнес, держава й міжнародні партнери можуть ухвалювати вже зараз, щоб зберегти стійкість і повернути економіку до зростання. Саме про це КМЕФ цього року", - говорить CEO КМЕФ Юрій Пивоваров.

Як повідомляють організатори, акредитація медіа на форум триває до 21 жовтня за посиланням.

Титульні партнери форуму: UFuture, Mastercard, AEQUO, ПриватБанк, Kyivstar

Партнери форуму: Sense Bank, NEQSOL Holding, ПУМБ, ДТЕК, Ajax Systems, Uklon, TERWIN, Eclectic Talents Group, BALEX, CEO Club Ukraine.

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