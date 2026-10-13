Как бизнесу и экономике выстоять в условиях войны: программа и спикеры КМЭФ-2026

26 жовтня у Києві пройде 12-й Київський міжнародний економічний форум (КМЕФ). Очікується понад 500 учасників - власників і керівників українських та міжнародних компаній, представників уряду, інвесторів, дипломатів та експертів.
РБК-Украина рассказывает подробнее о форуме, его программе и спикерах.
Главная тема форума - "Люди. Бизнес. Экономика. Что дальше?".
В центре дискуссий - как бизнесу и экономике выстоять в новых условиях, адаптироваться и вернуться к росту.
Регистрация участников доступна на сайте КМЭФ.
На пятом году полномасштабной войны давление на украинскую экономику усиливается. Под ударами - производства, энергетика, порты, железная дорога, логистические центры и другая критическая для бизнеса инфраструктура.
По оценке Минэкономики, прямые убытки от разрушений ежегодно могут достигать около 10 млрд долларов, а вместе с блокадой морских портов они уже стоили Украине в 2026 году около 1,5 процентного пункта ВВП.
По октябрьскому прогнозу Всемирного банка рост экономики Украины замедлится до 1,2% в 2026 году и составит 1,5% в 2027-м, если активные боевые действия будут продолжаться. В предварительных прогнозах для 2027 года банк прогнозировал 4% при условии их завершения до конца 2026 года.
"Если раньше в центре дискуссии был вопрос восстановления Украины, сегодня фокус сместился на то, как обеспечить устойчивость экономики уже сейчас. Бизнесу нужны решения, которые помогут защищать активы, сохранять производство и продолжать инвестировать даже в условиях войны", - отмечает Василий Хмельницкий, инициатор КМЭФ, основатель холдинга UFuture.
Программа КМЭФ 2026 года включает 12 панельных дискуссий.
В центре обсуждения:
Среди ключевых тем также - адаптация государственной стратегии промышленного развития и энергетической политики к новым условиям, экономические приоритеты государства, международное сотрудничество и евроинтеграция в условиях новых вызовов.
Отдельное внимание - опыту прифронтовых городов и решениям, которые там уже работают.
Среди спикеров КМЭФ-2026:
У украинской экономики уже есть опыт быстрой адаптации во время кризиса. В 2022 году после уничтожения Кременчугского НПЗ и дефицита топлива страна перестроила топливную логистику, а тысячи предприятий релоцировались из прифронтовых регионов в глубь страны.
После блокады традиционных морских маршрутов в 2023 году заработал украинский морской коридор, а после масштабных атак на энергосистему в прошлом году бизнес и государство начали активно развивать распределенную генерацию.
"Сегодня разговор о будущем должен начинаться с поиска практических решений, которые бизнес, государство и международные партнеры могут принимать уже сейчас, чтобы сохранить устойчивость и вернуть экономику к росту. Именно об этом КМЭФ в этом году", - говорит CEO КМЭФ Юрий Пивоваров.
Как сообщают организаторы, аккредитация медиа на форум продолжается до 21 октября по ссылке.
Титульные партнеры форума: UFuture, Mastercard, AEQUO, ПриватБанк, Kyivstar
Партнеры форума: Sense Bank, NEQSOL Holding, ПУМБ, ДТЭК, Ajax Systems, Uklon, TERWIN, Eclectic Talents Group, BALEX, CEO Club Ukraine.