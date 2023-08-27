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Захист, безпекові гарантії та інше. Зеленський анонсував потужні новини на вересень

Неділя 27 серпня 2023 13:46
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Захист, безпекові гарантії та інше. Зеленський анонсував потужні новини на вересень Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Міжнародна активність України в вересні буде не меншою, ніж цього тижня. Почали готуватись до потужного місяця.

Про це розповів президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Уже почали готувати потужний вересень для України. Наша міжнародна активність буде не меншою, ніж цими тижнями", - пише президент.

Захист

Україна очікує на рішення партнерів щодо нових оборонних пакетів для наших воїнів. Йдеться про артилерію, бронетехніку, ППО, ракет та засоби для розмінування.

Безпекові гарантії

Незабаром наступні раунди переговорів та приєднання нових країн до спільної безпекової архітектури.

"Постійно додаємо змісту першому Форуму оборонних індустрій. Українського змісту. Міжнародного змісту. Вільний світ потребує більшої сили для свого захисту. Разом маємо такий потенціал і продемонструємо його", - додає президент.

За словами Володимира Зеленського, Україна також готується до міжнародних заходів, зокрема сесії Генеральної Асамблеї ООН й Саміту перших леді й джентльменів. Продовольча безпека світу стоятиме в пріоритеті. Також протягом тижня очікуються кілька нарад із цих питань.

"Днями ухвалено нове санкційне рішення Сполучених Штатів проти російських фізичних та юридичних осіб, які були залучені до злочинної депортації українських дітей із нашої тимчасово окупованої території. Це важливий крок. Україна вдячна за нього. Працюємо над аналогічними санкційними кроками партнерів", - відзначає Володимир Зеленський.

Депортація дітей

"Депортація дітей, свідоме й системне намагання позбавити їх будь-якого зв’язку з рідними, намагання навчити їх ненависті до рідної країни – це російська геноцидна політика, яка заслуговує на однакове засудження всіма у світі", - пише президент.

Володимир Зеленський подякував кожній країні й міжнародним інституціям, які допомагають відновити справедливість.

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