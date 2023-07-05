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Захист АЕС й не тільки. Зеленський провів засідання розширенної Ставки

Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки під час якої були обговорені основні виклики.

Про це заявив президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

Захист на АЕС

Було заслухано доповіді:

  • командувача ВПС Миколи Олещука;
  • міністра внутрішніх справ Ігоря Клименка;
  • голови ДПСУ Сергія Дайненка.

Також заслухано директора "Енергоатому" Петра Котіна та директора ХАЕС Андрія Козюру.

Ситуація на фронті

Було заслухано доповіді:

  • головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного;
  • командувача Сухопутних військ Олександра Сирського;
  • командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського;
  • командувача ОСУВ "Одеса" Едуарда Москальова;
  • командувача об'єднаних сил Збройних сил України Сергія Наєва;

"Головкому - розпорядження посилювати Північ", - пише президент.

Нарощування бойового потенціалу

Під час засідання було обговорення нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.

Було заслухано доповіді:

  • командувача сил логістики Олега Гуляка;
  • міністра з питань стратегічних галузей промисловості України Олега Камишіна;
  • міністра розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександра Кубракова;
  • міністра оборони України Олексія Резнікова.

Загроза теракту на ЗАЕС

В червні президент заявив, що ворог готується до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.

При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".

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