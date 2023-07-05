Захист АЕС й не тільки. Зеленський провів засідання розширенної Ставки

Президент України Володимир Зеленський провів розширене засідання Ставки під час якої були обговорені основні виклики.
Про це заявив президент, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.
Захист на АЕС
Було заслухано доповіді:
Також заслухано директора "Енергоатому" Петра Котіна та директора ХАЕС Андрія Козюру.
Ситуація на фронті
Було заслухано доповіді:
"Головкому - розпорядження посилювати Північ", - пише президент.
Нарощування бойового потенціалу
Під час засідання було обговорення нарощування власного виробництва техніки та боєприпасів, прискорення темпів ремонтування техніки західного зразка.
Було заслухано доповіді:
В червні президент заявив, що ворог готується до теракту на ЗАЕС з наступним викидом радіації. Керівник ГУР Кирило Буданов підтвердив цю інформацію та додав, що росіяни додатково замінували ставок-охолоджувач на станції.
При цьому вчора Росія звинуватила Україну нібито в планах "вдарити по Запорізькій АЕС за допомогою дронів і ракет".
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