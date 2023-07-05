Защита АЭС и не только. Зеленский провел заседание расширенной Ставки

Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки, в ходе которого были обсуждены основные вызовы.
Об этом заявил президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.
Защита на АЭС
Были заслушаны доклады:
Также заслушаны директор "Энергоатома" Петр Котин и директор ХАЭС Андрей Козюр.
Ситуация на фронте
Были заслушаны доклады:
"Главком - распоряжение усиливать Север", - пишет президент.
Наращивание боевого потенциала
В ходе заседания было обсуждение наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.
Были заслушаны доклады:
В июне президент заявил, что враг готовится к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.
При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".
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