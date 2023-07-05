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Защита АЭС и не только. Зеленский провел заседание расширенной Ставки

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Президент Украины Владимир Зеленский провел расширенное заседание Ставки, в ходе которого были обсуждены основные вызовы.

Об этом заявил президент, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Защита на АЭС

Были заслушаны доклады:

  • командующего ВВС Николая Олещука;
  • министра внутренних дел Игоря Клименко;
  • главы ГНСУ Сергея Дайненко.

Также заслушаны директор "Энергоатома" Петр Котин и директор ХАЭС Андрей Козюр.

Ситуация на фронте

Были заслушаны доклады:

  • главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного;
  • командующего Сухопутными войсками Александра Сырского;
  • командующего оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александра Тарнавского;
  • командующего ОСУВ "Одесса" Эдуарда Москалева;
  • командующего объединенными силами Вооруженных сил Украины Сергея Наева.

"Главком - распоряжение усиливать Север", - пишет президент.

Наращивание боевого потенциала

В ходе заседания было обсуждение наращивания собственного производства техники и боеприпасов, ускорение темпов ремонта техники западного образца.

Были заслушаны доклады:

  • командующего силами логистики Олега Гуляка;
  • министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Олега Камышина;
  • министра развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александра Кубракова;
  • министра обороны Украины Алексея Резникова.

Угроза теракта на ЗАЭС

В июне президент заявил, что враг готовится к теракту на ЗАЭС с последующим выбросом радиации. Руководитель ГУР Кирилл Буданов подтвердил эту информацию и добавил, что россияне дополнительно заминировали пруд-охладитель на станции.

При этом вчера Россия обвинила Украину якобы в планах "ударить по Запорожской АЭС с помощью дронов и ракет".

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