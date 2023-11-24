Захисники показали фото нічної роботи мобільної ППО по "Шахедах"

На опублікованих кадрах показана нічна робота бійців вогневих груп у Сумській області. Захисники знищили російські дрони-камікадзе, якими окупантами намагалися атакувати українські об'єкти.

"Щодня на Сумському напрямку Північної операційної зони для прикриття військових об’єктів та об’єктів критичної цивільної інфраструктури на бойове чергування заступають сотні мобільних вогневих груп з протиповітряної оборони", - зазначив командувач Об’єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенант Сергій Наєв.

За його словами, останнім часом окупанти намагаються підвищити ефективність дронів-камікадзе шляхом використання їх в темний час доби. Але попри це, українські захисники готові цілодобово виявляти і знищувати ворожі цілі.

Фото: захисники показали фото нічної роботи мобільних груп ППО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Російські атаки

Російська армія майже щоночі намагається атакувати Україну, запускаючи дрони-камікадзе іранської розробки. Ця ніч не стала винятком. Загарбники випустили три "Шахеда" з південно-східного напрямку. Сили протиповітряної оборони збили всі ворожі дрони.

Окупанти наразі не завдають масових атак, як минулого року. Розвідка вважає, що росіяни накопичують ресурси для завдання ударів по енергетиці взимку.

Речник Повітряних сил Юрій Ігнат припустив, що Росія могла накопичити до 900 далекобійних високоточних ракет.