Защитники показали фото ночной работы мобильной ПВО по "Шахедам"

На опубликованных кадрах показана ночная работа бойцов огневых групп в Сумской области. Защитники уничтожили российские дроны-камикадзе, которыми оккупантами пытались атаковать украинские объекты.

"Ежедневно на Сумском направлении Северной операционной зоны для прикрытия военных объектов и объектов критической гражданской инфраструктуры на боевое дежурство заступают сотни мобильных огневых групп по противовоздушной обороне", - отметил командующий Объединенными силами ВСУ генерал-лейтенант Сергей Наев.

По его словам, в последнее время оккупанты пытаются повысить эффективность дронов-камикадзе путем использования их в темное время суток. Но, несмотря на это, украинские защитники готовы круглосуточно выявлять и уничтожать враждебные цели.

Фото: защитники показали фото ночной работы мобильных групп ПВО (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Российские атаки

Российская армия почти каждую ночь пытается атаковать Украину, запуская дроны-камикадзе иранской разработки. Эта ночь не стала исключением. Захватчики выпустили три "Шахеда" с юго-восточного направления. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские дроны.

Оккупанты пока не наносят массовых атак, как в прошлом году. Разведка считает, что россияне накапливают ресурсы для нанесения ударов по энергетике зимой.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат предположил, что Россия могла накопить до 900 дальнобойных высокоточных ракет.