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Захисники півночі України провели тренування з висадкою річкового десанту (відео)

Фото: військові на півночі України відпрацювали висадку річкового десанту (facebook.com/JointForcesCommandAFU)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові, які обороняють північний кордон, провели нові навчання. Захисники відпрацювали висадку річкового десанту у Київській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Об'єднаних Сил ЗСУ Сергія Наєва.

"Висадка річкового десанту та захоплення визначеного плацдарму – це маленька частина першочергових завдань, до яких завжди готові воїни, що боронять Північний напрямок", - зазначив він.

Наєв додав, що задоволений підготовкою. За його словами, десантна операція - одна з найскладніших у військовій справі. Вона вимагає інтенсивної підтримки та злагоджених дій військових.

"Під час тренувань ми намагаємось максимально наблизити умови до бойових, щоб бійці зрозуміли, що від їхнього вміння діяти в команді - залежить результат операції", - додав командувач.

Наєв наголосив на необхідності створення військового річкового флоту на Дніпрі, оскільки Білорусь має 19 суден військово-річкового дивізіону в Пінську та базу в Лоєві, біля кордону з Україною.

Фото: військові на півночі України відпрацювали висадку річкового десанту (facebook.com/JointForcesCommandAFU)

Варто зазначити, що захисники півночі України укріплюють кордон. За останні 10 днів військові встановили понад 5 тисяч мін та збудували тисячі кілометрів укріплень.

Форсування Дніпра

Нагадаємо, наприкінці квітня аналітики ISW припустили, що українські захисники, ймовірно, висадилися на лівому березі Дніпра у Херсонській області та зайняли там позиції.

Проте пізніше речницю Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк пояснила, що зачистка смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області триває. Вона закликала українців зберігати інформаційну тишу.

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