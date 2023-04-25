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Зачистка смуги лівого берега Херсонської області триває, але потрібна тиша, - Гуменюк

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Херсон, Вівторок 25 квітня 2023 13:09
Зачистка смуги лівого берега Херсонської області триває, але потрібна тиша, - Гуменюк Фото: речниця Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк (Владислав Красінський, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Українські військові продовжують зачистку смуги на лівому березі Дніпра у Херсонської області. Проте до закінчення бойової роботи потрібна інформаційна тиша.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речницю Сил оборони півдня України Наталію Гуменюк в ефірі телемарафону.

Вона зазначила, за останні три доби українські захисники досягли успіхів на півдні. На цьому напрямі ЗСУ знищили від 13 до 22 одиниць бойової техніки.

"Нам вдається знищувати артилерійські установки, танки, автобронетехніку, засоби протиповітряної оборони противника. Тобто наша робота із зачистки тієї самої смуги, передової смуги лівого берега, дуже потужна. Але працюємо ми поки що лише в контрбатарейному режимі", - заявила Гуменюк.

Водночас речниця підкреслила, що українським військовим потрібна інформаційна тиша до завершення бойових задач. Вона закликала українців не коментувати роботу ЗСУ, вірити у хороші новини та захисників.

Нагадаємо, аналітики ISW, аналізуючи геодані російських військкорів, заявили, що українські військові, ймовірно, зайняли позиції на лівому березі Дніпра у Херсонській області.

При цьому українські військові не підтвердили, але й не спростували цю заяву, проте закликали зберігати інформаційну тишу.

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