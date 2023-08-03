Захисники за місяць знешкодили чотири ворожі ДРГ на півночі України

За його словами, протягом липня на півночі України зафіксували чотири спроби проникнення на територію України диверсійних розвідувальних груп ворога. Це сталося на кордоні з Росією у межах Чернігівської та Сумської областей.

"Ці випадки було зафіксовано в темну пору доби, проте це не завадило прикордонникам на спостережних постах своєчасно помітити диверсантів і відкрити вогонь на ураження", - зазначив Наєв.

Для знешкодження російських диверсантів також залучали підрозділи Сил оборони, ССО, мінометні розрахунки, протидиверсійні резерви та спецпризначенці Центру спеціальних операцій "Альфа".

Командувач додав, що на північному кордоні продовжуються удосконалювати відеоспостереження, мінування можливих шляхів перетину кордону та облаштування мінованих непрохідних лісових смуг.

Фото: на півночі України за місяць знешкодили чотири ворожі ДРГ (t.me/SerhiyNaiev)

Спроби росіян прорватися в Україну

Російські окупанти не залишають спроб проникнути територію Чернігівської та Сумської областей. Прикордонники пояснювали, що ворожі ДРГ намагаються виявили розташування військових, а також мінування території.

Зокрема, 27 липня Сили оборони відбили атаку російських диверсантів у Сумській області.

Нещодавно, вночі 1 серпня, російська ДРГ намагалася прорватися на українську територію з боку Росії. Це сталося у Чернігівській області.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.