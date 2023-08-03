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Защитники за месяц обезвредили четыре вражеских ДРГ на севере Украины

Фото: на севере Украины за месяц обезвредили четыре вражеских ДРГ (t.me/SerhiyNaiev)
Автор: Наталья Юрченко

Российские диверсанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Украины. За месяц наши защитники на севере ликвидировали четыре вражеских ДРГ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Объединенными Силами ВСУ Сергея Наева в Telegram.

По его словам, в течение июля на севере Украины было зафиксировано четыре попытки проникновения на территорию Украины диверсионных разведывательных групп врага. Это произошло на границе с Россией в пределах Черниговской и Сумской областей.

"Эти случаи были зафиксированы в темное время суток, однако это не помешало пограничникам на наблюдательных постах своевременно заметить диверсантов и открыть огонь на поражение", - отметил Наев.

Для обезвреживания российских диверсантов привлекали также подразделения Сил обороны, ССО, минометные расчеты, противодиверсионные резервы и спецназовцев Центра специальных операций "Альфа".

Командующий добавил, что на северной границе продолжают улучшать видеонаблюдение, минирование возможных путей пересечения границы и обустройство минированных непроходимых лесных полос.

Фото: на севере Украины за месяц обезвредили четыре вражеских ДРГ (t.me/SerhiyNaiev)

Попытки россиян прорваться в Украину

Российские оккупанты не оставляют попыток проникнуть на территорию Черниговской и Сумской областей. Пограничники объясняли, что вражеские ДРГ пытаются выявить расположение военных, а также минирование территории.

В частности, 27 июля Силы обороны отбили атаку российских диверсантов в Сумской области.

Недавно, ночью 1 августа, российская ДРГ пыталась прорваться на украинскую территорию со стороны России. Это произошло в Черниговской области.

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