Защитники FPV-дронами подбили российские танки в Херсонской области (видео)

Украинские защитники подбили два российских танка в Херсонской области. Военные использовали FPV-дроны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную пограничную службу Украины в Telegram.

На видео зафиксирована боевая работа украинских пограничников и других Сил обороны в Херсонской области. Защитникам удалось обнаружить и атаковать два российских танка.

На опубликованных кадрах заметно, что FPV-дроны украинских защитников метко целят по вражеской технике. После этого танки вспыхнули.

"Два танка уничтожили пограничники совместно с Силами обороны в Херсонской области", - говорится в сообщении пограничников.

Потери России в войне

Российское руководство скрывает потери своих войск в захватнической войне против Украины. По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения было ликвидировано уже более 381 тысячи оккупантов.

При этом британская разведка отмечает, что в 2023 году потери россиян выросли. Вероятно, Москве понадобится до 10 лет, чтобы восстановить профессиональное войско.

Российские оппозиционные СМИ подтвердили поименный список с более чем 43 тысячами российских солдат, погибших на войне, среди них минимум 3 тысячи офицеров. Отмечается, что реальные потери российской армии значительно больше.