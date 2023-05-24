ua ru
Ср, 24 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation

Новость на русском →
Середа 24 травня 2023 11:32
Захисники Бахмута отримали ще одне авто за сприяння Favbet Foundation Фото: захисники Бахмута отримали ще один автомобіль за сприяння Favbet Foundation (прес-служба)
Автор: Артем Горовенко

Піхотний підрозділ Збройних сил України, який виконує бойові завдання у районі Бахмута, отримав черговий автомобіль за сприяння благодійного фонду Favbet Foundation.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення фонду.

Мова йде про 7-місний автомобіль KIA Carnival.

Автомобіль уже працює на околицях міста Бахмут та оперативно переміщує особовий склад підрозділів ЗСУ.

Нагадаємо, всього за сприяння Favbet Foundation ЗСУ отримали вже більше ніж 115 авто, понад 65 дронів та сотні одиниць високотехнологічного обладнання.

Загалом від початку повномасштабного вторгнення сумарна допомога ЗСУ та іншим силам оборони склала понад 60 млн грн.

Favbet Foundation – благодійний фонд, заснований 2020 року. Фонд підтримує ініціативи у сфері освіти, здоров’я та спортивного розвитку.

Читайте РБК-Україна в Google News
Бахмут Збройні сили України
NEWS
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
Коли ЗСУ почнуть навчатися на американських танках Abrams: відповідь Пентагону
DAILY
Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Сергій Череватий: Пригожин хоче піти з Бахмута, бо розуміє, що на "Вагнер" чекає розгром