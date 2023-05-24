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Защитники Бахмута получили еще один автомобиль при содействии Favbet Foundation

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Среда 24 мая 2023 11:32
Защитники Бахмута получили еще один автомобиль при содействии Favbet Foundation Фото: защитники Бахмута получили еще один автомобиль при содействии Favbet Foundation (пресс-служба)
Автор: Артем Горовенко

Пехотное подразделение Вооруженных сил Украины, выполняющее боевые задачи в районе Бахмута, получило очередной автомобиль при содействии благотворительного фонда Favbet Foundation.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение фонда.

Речь идет о 7-местном автомобиле KIA Carnival.

Автомобиль уже работает на окраинах города Бахмут и оперативно перемещает личный состав подразделений ВСУ.

Напомним, всего при содействии Favbet Foundation ВСУ получили уже более 115 автомобилей, более 65 дронов и сотни единиц высокотехнологического оборудования.

В целом с начала полномасштабного вторжения суммарная помощь ВСУ и другим силам обороны составила более 60 млн грн.

Favbet Foundation – благотворительный фонд, основанный в 2020 году. Фонд поддерживает инициативы в сфере образования, здоровья и спортивного развития.

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Бахмут Вооруженные силы Украины
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