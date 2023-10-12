Захисники Авдіївки втримали усі позиції. Барабаш розповів про ситуацію у місті

Яка ситуація в Авдіївці

Чиновник описує ситуацію як "дуже напружену", але контрольовану українськими захисниками.

"Третю добу не вщухають бої навколо міста, обстріли як за позиціями, так і по самому місту", - сказав він.

Обстріли міста та удари по Авдіївському коксохіму

При цьому Барабаш зазначив, що нинішня ніч пройшла "менш спокійно", і обстріл противника по самій Авдіївці був уже не таким сильним, як раніше.

"О 2:55 стався авіаракетний удар. Вдарили по так званому нашому місцевому урядовому кварталу", - розповів Барабаш і додав, що на цей момент інформації про можливих постраждалих та поранених не надходило.

При цьому начальник МВА зазначив, що 11 жовтня зафіксовано "приліт" близько 20 ракет росіян по території громади, сталася руйнація житлової багатоповерхівки, і в результаті атаки були загиблі та поранені.

"Серед жертв - 85-річний чоловік. Серед поранених - 69-річний чоловік та 44-річна жінка", - сказав Барабаш.

Також війська РФ постійно обстрілюють з артилерії Авдіївський коксохімічний завод. Зокрема, вчора внаслідок ворожого удару було зафіксовано попадання до цистерн із залишками смоли. Внаслідок чого спалахнула пожежа.

"Найбільший наступ на Авдіївку"

Барабаш називає ці ворожі атаки по місту, що активізувалися, найбільшим наступом окупантів на Авдіївку з початку російсько-української війни.

"Це, мабуть, найбільший наступ за всю повномасштабну війну саме на Авдіївку. Усі витримали, усі позиції утримали, усі атаки відбили. Місцями (ЗСУ, - Ред.) навіть намагалися контратакувати. Звичайно, це точково і не мало якогось системного характеру", - зазначив керівник адміністрації.

Він уточнив, що бійці ЗСУ змогли відбити всі атаки противника навколо Авдіївки та утримали всі свої позиції.

Ворог змінив тактику під час атак?

За словами Барабаша, вчорашня (11 жовтня) атаки військ РФ пройшло "трохи за іншим сценарієм". Зокрема, пояснив він, противник не використав військову техніку, а більшість штурмових дій була з використанням однієї піхоти.

"Вони підвозили до свого "передка" десант: групами по 20-30 осіб вони його висаджували. Вони одночасно на 10-12 напрямків висувалися, на різні напрямки до нашої лінії. Дивлячись відео у військових - вони, як таргани, намагалися десь знайти якусь щілину", - описав ситуацію Барабаш.

Наступ РФ на Авдіївку

Російські окупанти останніми днями суттєво активізували наступальні дії біля Авдіївки. Також епіцентрами боїв залишаються Бахмут та лінія Куп'янськ-Лиман.

При цьому війська РФ також масово обстрілюють Авдіївку та сусідні населені пункти. Сили оборони зазначають, що росіяни намагаються оточити місто.