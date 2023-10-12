Защитники Авдеевки удержали все позиции. Барабаш рассказал о ситуации в городе

Какая ситуация в Авдееве

Чиновник описывает ситуацию как "очень напряженную", но контролируемую украинскими защитниками.

"Третьи сутки не утихают бои вокруг города, обстрелы как по позициям, так и по самому городу", - сказал он.

Обстрелы города и удары по Авдеевскому коксохиму

При этом Барабаш отметил, что нынешняя ночь прошла "более-менее спокойно", и обстрелы противника по самой Авдеевке были уже не такими сильными, как ранее.

"В 2:55 произошел авиаракетный удар. Ударили по так называемому нашему местному правительственному кварталу", - рассказал Барабаш и добавил, что на данный момент информации о возможных пострадавших и раненых не поступала.

При этом начальник ГВА отметил, что 11 октября зафиксировано "прилет" коло 20 ракет россиян по территории общины, произошло разрушение жилой многоэтажки, и в результате атаки были погибшие и раненые.

"Среди жертв - 85-летний мужчина. Среди раненых - 69-летний мужчина и 44-летняя женщина", - сказал Барабаш.

Также войска РФ постоянно обстреливают из артиллерии Авдеевский коксохимический завод. В частности, вчера в результате вражеского удара было зафиксировано попадание в цистерны с остатками смолы. В результате чего вспыхнул пожар.

"Самое большое наступление на Авдеевку"

Барабаш называет эти активизировавшиеся вражеские атаки по городу крупнейшим наступлением оккупантов на Авдеевку с начала российско-украинской войны.

"Это, пожалуй, самое большое наступление за всю полномасштабную войну именно на Авдеевку. Все выдержали, все позиции удержали, все атаки отбили. Местами (ВСУ, - Ред.) даже пытались контратаковать. Конечно, это точечно и не имело какого-то системного характера", - отметил руководитель администрации.

Он уточнил, что бойцы ВСУ смогли отразить все атаки противника вокруг Авдеевки, и удержали все свои позиции.

Враг изменил тактику при атаках?

По словам Барабаша, вчерашняя (11 октября) атаки войск РФ прошло "немного по другому сценарию". В частности, объяснил он, противник не использовал военную технику, а большинство штурмовых действий было с использованием одной пехоты.

"Они подвозили к своему "передку" десант: группами по 20-30 человек они его высаживали. Они одновременно на 10-12 направлений выдвигались, на разные направления к нашей линии. Смотря видео у военных - они, как тараканы, пытались где-то найти какую-то щель", - описал ситуацию Барабаш.

Наступление РФ на Авдеевку

Российские оккупанты в последние дни существенно активизировали наступательные действия возле Авдеевки. Также эпицентрами боев остаются Бахмут и линия Купянск-Лиман.

При этом войска РФ также массированно обстреливают Авдеевку и соседние населенные пункты. Силы обороны отмечают, что россияне пытаются окружить город.