Захисник Зміїного: де зараз морпіх, якому приписують легендарну фразу про "русскій корабль"

Як захищали Зміїний і як з'явилась легендарна фраза

Роман Грибов родом із Золотоноші, що на Черкащині. З дитинства хотів стати військовим. Мрія здійснилася у 2018 році, коли він підписав контракт і став морським піхотинцем у 35-й окремій бригаді морської піхоти імені контрадмірала Михайла Остроградського.

Напередодні повномасштабного російського вторгнення Романа відправила на острів Зміїний. Те, що буде велика війна, для нього не стало несподіванкою, адже вже тоді було відомо про майже 200-тисячне російське військо на кордонах з Україною, яке начебто готувалося до навчань.

Грибов зізнається, що 24 лютого 2022 року назавжди закарбувалося у його пам'яті.

"Близько 6-ї ранку ми здалеку побачили перший корабель. Коли він наблизився, зрозуміли, що це славнозвісний крейсер "Москва", а зліва від нього був їхній десантний корабель "Василь Биков". До обіду вони дали коридор для того, щоб евакуювати цивільних, які займалися обслуговуванням на острові. Коли їх евакуювали, крейсер "Москва" завдав першого шквального удару. Через годину по нас почала працювати їхня авіація. Проти крейсера ми не могли зробити взагалі нічого", - згадував потім Роман.

Фраза, яка стала одним із символів спротиву на початку великої війни, пролунала вранці у відповідь на пропозицію росіян здатися.

"Це була найсильніша зброя на той момент, якою ми могли скористатися разом із хлопцями, моїми побратимами на острові. Тож ніхто не підозрював, що ця фраза може стати такою пророчою", - згадував Грибов.

Роман Грибов служить у морській піхоті з 2018 року (фото: Роман Грибов/Instagram)

Після тривалих обстрілів близько 17.00 українське військове керівництво вирішило скласти зброю, щоб зберегти життя особового складу. Захисники Зміїного потрапили у полон. Спершу їх тримали в окупованому Криму, а тоді перевезли у Росію. Українська влада втратила зв'язок з островом, тому перший час вважалося, що усі захисники загинули.

"Коли ми потрапили у полон, то дізнались, що "нас похоронили". Це тоді була для нас найстрашніша новина, бо ми не знали, як повідомити нашим близьким, що живі", - поділився морпіх.

У полоні росіяни цькували собак на українських військових, психологічно тиснули й намагались перетягнути на свою сторону, годували їжею для свиней та вигадували інші способи знущань. 24 березня 2022 року частину захисників Зміїного, у тому числі й Романа, обміняли.

"Я маю тепер три дні народження! Перший - коли я народився, другий - коли ми реально ледве вижили під обстрілами острова Зміїний, третій - коли пройшов обмін полоненими і я ступив на рідну землю. І щоб зі мною не робили в полоні, я далі служу українському народові і буду його оберігати", - написав у соцмережах Роман.

29 березня 2022 року Роман отримав почесну відзнаку "За заслуги перед Черкащиною".

Вручення почесної відзнаки (фото: Петро Забіла)

Додамо, що Україна потопила ракетний крейсер "Москва" 14 квітня 2022 року, його підбили двома ракетами "Нептун", коли корабель перебував у районі Зміїного. Сам острів звільнили спецпризначенці ГУР МО України та Центру спецоперацій "А" СБУ 30 червня 2022 року. Росіяни свою втечу зі Зміїного назвали "жестом доброй волі". Ця фраза стала ще одним воєнним мемом.

Чому виникла плутанина з авторством фрази

Спершу автором фрази "русскій корабль, іді нах*й" називали саме Романа Грибова. Втім, уже в травні 2022 року начальник прикордонної застави Зміїного Богдан Гоцький заявив, що ці слова сказав його підлеглий прикордонник, адже морпіхи не мали доступу до радіостанції.

"Одному з військовослужбовців урвався терпець і він вказав напрямок російському кораблю", - розповів Гоцький.

Згодом у Державній прикордонній службі пояснили, що така дезінформація була своєрідною операцією з прикриття справжнього автора, адже він тоді ще перебував у російському полоні і це збільшувало небезпеку для його життя.

"Наразі цей прикордонник в безпеці. З огляду на певні обставини ми ще на якийсь час залишимо його втаємниченим", - заявив тоді прес-секретар Держприкордонслужби Андрій Демченко.

Офіційно ДПС так і не назвала автора цієї фрази, тому ним досі номінально вважається Роман Грибов.

Роман Грибов біля бігборда із легендарною фразою (фото: Роман Грибов/Instagram)

У перші дні війни цитата захисника Зміїного миттєво розлетілась по українських і світових ЗМІ та стала одним із символів спротиву нашого народу.

У січні 2025 року в Україні зареєстрували Національний рекорд із найбільшої кількості цитувань антивоєнної фрази. Було зафіксовано 28 мільйонів випадків використання цієї фрази.

Роману вручили сертифікат про встановлення рекорду (фото: Роман Грибов/Instagram)

Де зараз Роман і чим займається

Роман Грибов продовжує служити у 35-й бригаді морської піхоти. Він активно проводить збори коштів на потреби побратимів і долучається до соціальних проектів. Зокрема нещодавно зустрівся з учнями київського технічного ліцею, де розповів про захист Зміїного і російський полон. Також Грибов періодично відвідує військових, які відновлюються після поранення.

"Побував у реабілітаційному центрі, де наших хлопців навчають заново жити. Це титанічна робота команди цього центру. Побратими, вам великий респект. Не здаєтесь і показуєте, що бувають у житті проблеми дійсно надзвичайні, але з ними можна легко впоратись. На вас потрібно рівнятись", - написав морпіх після зустрічі із пораненими.

Роман Грибов активно долучається до соціальних проектів (фото: Роман Грибов/Instagram)

У своїх соцмережах Роман часто реагує на резонансні події в Україні й закликає земляків гуртуватись для спільної боротьби проти ворога.

"До мого рідного міста, а це практично центр України, ворогу залишилось трохи більше 300 км. І якщо ви думаєте, що ми його стримаємо самі без надійного тилу, то я вас повинен розчарувати! Або ми зараз повторимо, те що було на початку повномасштабного вторгнення, коли всі були одним цільним кістяком, або... Гроші, які ви тримаєте в мішках і перестаєте донатити, можуть стати для вас непотрібними. Ті, хто досі тікає від ТЦК, ви також сильно будете шкодувати про це", - ділився думками соцмережах Роман.

У кінці 2024 року Грибова нагородили загальнонаціональною премією "Золоті руки" за оборону України та відсіч збройної агресії Росії.

"Історія боротьби за незалежність, яка зараз пишеться на крові, колись буде вивчатись в підручниках, які будуть перечитувати майбутні покоління. Тому ми повинні зробити все, що в наших силах, і навіть більше, щоб потім нікому не було соромно за надруковане", - каже морпіх.

Роман Грибов регулярно проводить збори коштів на потреби 35-ї бригади морпіхів (фото: Роман Грибов/Instagram)