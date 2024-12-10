Козак з Євромайдану. Куди зник екс-нардеп Михайло Гаврилюк і що про нього відомо зараз

Михайло Гаврилюк став одним зі знакових нових облич, які прийшли із Євромайдану до влади, щоб змінювати країну. У Верховній Раді його називали найбіднішим нардепом, оскільки, на відміну від олігархів, він жив тільки на зарплату. Ще одним руйнуванням стереотипів стало те, що після складання мандату Гаврилюк почав працювати таксистом.

РБК-Україна розповідає про те, що відомо про Михайла Гаврилюка зараз.

Як Гаврилюк став активістом Євромайдану

Михайло народився в селі Ярівка у Чернівецькій області в 1979 році. Навчався в інтернаті, закінчив лише 9 класів. Тривалий час працював будівельником, був прорабом. Згодом заявляв про бажання здобути вищу освіту, планував опановувати фах податківця.

Під час Євромайдану Гаврилюк долучився до протестів одразу після того, як стало відомо про побиття студентів. Був козаком Четвертої сотні Самооборони.

"Майдан тоді був єдиним способом мати гідність", – згодом згадував Михайло про революційні події 2013-2014 років.

Гаврилюк став відомим у січні 2014 року як "голий козак", тоді у мережу злили відео, на якому представники спецпідрозділу "Ягуар" знущалися із Михайла, роздягнувши його догола. Температура на вулиці тоді сягала 10 градусів морозу. Згодом прокуратура Києва відкрила справу кримінальну справу про перевищення влади або службових повноважень, втім учасники тортур залишились непокараними.

Михайло під час Майдану (фото з відкритих джерел)

Події на Майдані для Михайла стали доленосними і в плані особистого життя. Під час протестів він познайомився із 22-річною студенткою Яриною Хемій, яка допомагала на кухні Четвертої сотні. 14-річна різниця у віці не стала на заваді щастю пари, у 2016-му вони одружились і в тому ж році у них народилась донька. Від першого шлюбу у Михайла є син.

Зараз дружина Михайла пише роман про події на Майдані. На початку 2024-го вона заявляла, що сподівається, що цьогоріч нарешті зможе завершити свою книгу, адже пише її вже 10 років.

Про страшні дні розстрілу активістів на Майдані козак згадує так:

"Ці дні хочеться забути, як страшний сон, але мусимо пам‘ятати. Мусимо кожен день собі нагадувати ці дні безперервної боротьби й Небесну Сотню. Бо якщо ми тоді змогли, то й тепер зможемо…", – писав на своїй сторінці Facebook Гаврилюк.

Після початку російської агресії на Донбасі у 2014 році Михайло почав займався доставкою гуманітарних вантажів в Донецьку область. Згодом став бійцем добровольчого батальйону "Золоті Ворота".

Михайло з дружиною (фото: Facebook/Михайло Гаврилюк)

Як склалась політична кар'єра Михайла

Восени 2014 на позачергових виборах до Верховної Ради України Гаврилюка вибрали народним депутатом по одномандатному виборчому окрузі № 95 (місто Ірпінь та частина Києво-Святошинського району), він був висуванцем партії "Народний фронт". Також Гаврилюк увійшов у Військову раду, яка розробляла пропозиції з підвищення обороноздатності України.

Часто Михайло потрапляв під критику через свою начебто не компетентність. За його словами, це стало для нього стимулом займатись самоосвітою.

"Мені було дуже важко. Я не розумів, де я знаходжуся і чого я туди взагалі прийшов. Я до цього працював будівельником. Для цього треба мати свій склад розуму, своє поняття того всього. Але щоб бути народним депутатом треба по-іншому думати. Я перепрограмував себе. Я навіть думав скласти мандат, але ж я не сам туди пішов, мене ж туди вибрав мій 95-й округ не для того, щоб я здався. Козаки так ніколи не робили і робити не будуть", – заявив Гаврилюк.

За його спогадами, у перші дні, коли він прийшов у Верховну Раду, то взявся читати Конституцію і вивчив її від "а до я". Також він почав дуже багато читати, аби збагатити свій словниковий запас і позбутись суржику.

Михайло у Верховній Раді (фото: Facebook/Михайло Гаврилюк)

"Ніколи не пізно почати вчитися. Ніколи не пізно почати читати. Не поспішайте з висновками, не кладіть на людях тавро, як на непригодних до якоїсь справи. Бо якщо людина хоче, вона зміниться", – говорив Михайло.

Гаврилюка називали найбіднішим депутатом у Раді, оскільки він не мав статків, сам він позиціонував себе "як людина з народу", яка хоче змінити країну. У 2019 році Михайло спробував пройти на другий депутатський термін, балотуючись по одному з мажоритарних округів Київської області, але не набрав необхідних голосів.

Після складання депутатського мандату Михайло повернувся до звичного життя. Певний час працював таксистом у Києві, чим здивував чимало українців. Сам же козак заявляв, що "не цурається жодної роботи".

Михайло показав 100 книг, які він прочитав (фото: Facebook/Михайло Гаврилюк)

Що відомо про Михайла Гаврилюка зараз

Після початку повномасштабного вторгнення Михайло став оператором дронів, "літав" над Бучею в найжорсткіші дні окупації містечка, а також під час боїв за Ірпінь та Романівку.

У січні 2023 року росіяни поширили фейк про те, що Гаврилюк загинув на війні, втім зовсім скоро сам Михайло спростував цю інформацію.

"Склалося так, що р*сня вирішила мене "похоронити" тоді, коли я перебував у безпечному місці, латав здоров'я, і найрідніші люди знали про це. Але, на жаль, не всі. Можете уявити, якою була їх реакція? Мені дуже прикро, що багатьох рідних, близьких, знайомих і незнайомих людей фейкова новина знайшла раніше, ніж правда", – відреагував на фейк Михайло.

Михайло Гаврилюк на зруйнованому мості в Ірпені, березень 2022 року (фото: Facebook/Михайло Гаврилюк

Зараз Гаврилюк вкрай рідко робить дописи у соцмережах, здебільшого вони стосуються волонтерських зборів для 42-ї бригади, які проводить його сестра. На його сторінці Facebook вказано, що він з сім'єю досі проживають у Києві.

"Хочеться прожити щасливо, мирно й спокійно на Богом даній землі. Та задля цього треба боротися. І ми поборемо ворога. Здається зараз ми близькі до здійснення того, за що боролися предки ще сотні років до нас", – писав у своїх соцмережах Михайло.

Чи продовжує зараз Михайло служити, поки не відомо.

Михайло Гаврилюк (фото: Facebook/Михайло Гаврилюк