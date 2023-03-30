Захисник середняка першості Бельгії готовий грати за збірну України: хто він такий

20-річний центрбек готовий розглянути пропозицію від "синьо-жовтих". У нього за плечима досвід виступів у юнацьких збірних Бельгії різних вікових категорій.

"Чи спілкувались зі мною щодо можливості грати за Україну? Ні. До мене особисто не зверталися. Якщо надійде пропозиція від УАФ, я відкритий до діалогу. Почути, що вони думають з цього приводу. Можливо про мене в Україні ще не знають. В мене всі опції на руках", – розповів Равич.

За словами оборонця, він хотів би порадувати батька-українця виступами в національній команді. Щоправда, перед прийняттям пропозиції пообіцяв узяти час на роздуми та проконсультуватися з менеджером. Справи Равича веде екс-хавбек збірної України Сергій Серебренніков.

Хто такий Крістіан Равич

Уродженець бельгійського Кортрейка, народився в сім'ї українця та громадянки Казахстану. Виховувався у структурі "Брюгге", але до першої команди гранда не дістався.

До лав "Серкля" перебрався влітку 2021 року. Грав у резервній команді. На професіональному рівні дебютував у нинішньому сезоні, вигравши конкуренцію за місце в основі брюггинців. Провів 24 матчі в усіх турнірах, у яких забив 1 м'яч.

Окрім позиції центрального оборонця може зіграти опорника. Володіє фламандською та англійською. З батьками спілкується російською, а також трохи знає українську мову.