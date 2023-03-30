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Защитник середняка первенства Бельгии готов играть за сборную Украины: кто он такой

Фото: Кристиан Равич (в центре) только что забил дебютный гол в профессионалах (facebook.com/CercleBrugge)
Автор: Антон Федорцив

Сенсационный дебютант сезона в бельгийской Лиге Жупиле Кристиан Равич неожиданно проявил интерес к выступлениям в национальной команде Украины. Отец защитника "Серкль Брюгге" – уроженец Закарпатья.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Український футбол".

20-летний центрбек готов рассмотреть предложение от "сине-желтых". У него за плечами опыт выступлений в юношеских сборных Бельгии разных возрастов.

"Общались ли со мной о возможности играть за Украину? Нет. Ко мне лично не обращались. Если поступит предложение от УАФ, я открыт к диалогу. Услышать, что они думают по этому поводу. Возможно обо мне в Украине еще не знают. У меня все опции на руках", – рассказал Равич.

По словам защитника, он хотел бы порадовать отца-украинца выступлениями в национальной команде. Правда, перед принятием предложения пообещал взять время на размышления и проконсультироваться с менеджером. Дела Равича ведет экс-хавбек сборной Украины Сергей Серебренников.

Кто такой Кристиан Равич

Уроженец бельгийского Кортрейка, родился в семье украинца и гражданки Казахстана. Воспитывался в структуре "Брюгге", но до первой команды гранда не добрался.

В ряды "Серкля" перебрался летом 2021 года. Играл в резервной команде. На профессиональном уровне дебютировал в нынешнем сезоне, выиграв конкуренцию за место в основе брюггинцев. Провел 24 матча во всех турнирах, в которых забил 1 мяч.

Кроме позиции центрального защитника может сыграть опорника. Владеет фламандским и английским. С родителями общается на русском, а также немного знает украинский язык.

К слову, ранее Украина проиграла сборной Англии стартовый матч квалификации к Евро-2024.

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