Захисник "Бостона" покараний за підлий трюк, три сутички в університеті: бійки вечора НХЛ

Великий ігровий день регулярної першості Національної хокейної ліги подарував любителям колотнеч на льодових аренах аж вісім епізодів у різних куточках Північної Америки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на протоколи поєдинків .

Ігровий епізод у третьому періоді протистояння "Піттсбурга" та "Кароліни" переріс у бійку форварда "Пінгвінз" Джонатана Грудена та нападника "Гаррікейнз" Стефана Нейсена. Господар льоду спробував застосувати хіт проти опонента. Невдачею завершилася і спроба удару правою – Груден промахнувся, впав додолу та отримав "привіти" Нейсена згори.

А от у Санрайзі штовханиною завершився момент "Флориди" біля воріт "Бостона". Форварда "Пантерз" Сема Беннетта вирішив "повиховувати" оборонець "Брюїнз" Хампус Ліндхольм. Щоправда, нападник швидко погасив усі потуги шведа. Той вирішив піти на ницу хитрість – наче здався, а потім спробував завдати удару в голову. Як наслідок, Беннетт відгамселив Ліндхольма і таки поставив на коліна.

Принциповим виявилося канадське протистояння "Вінніпега" та "Едмонтона", що обернулося двома бійками. У першому періоді оборонець "Джетс" Логан Стенлі зійшовся навкулачки з тафгаєм "Ойлерз" Корі Перрі. Господар льоду кинув опонента в борт і кілька разів добряче "прописав" правою. Ще кілька акцентованих ударів остаточно вибили хулігана "Едмонтона" з колії.

А ось у другій 20-хвилинці оборонець "Вінніпега" Бренден Діллон бруднуватим прийомом відправив на чужу лаву запасних колегу за амплуа з "Ойлерз" Дарнелла Нерса. Той вирішив розібратися з ветераном і кинувся наздогнати. Утім, у спарингу переконливішим виявився Діллон. Обидва забіяки отримали по 5 хвилин штрафу.

Натомість в університетському містечку Темпе трапилися аж три бійки – по одній на кожен період. Відкрили потрійний перформанс досвідчені хулігани Ліам О'Браєн ("Арізона") та Матьє Олів'є з "Коламбуса". Вони ефектно скинули краги в центрі майданчика та взялися до справи. Після недовгої підготовки розпочався обмін ударами. Випади Олів'є були акцентованішими, тож він схопив форварда "Койотіс" із-за спини та штовхнув на лід.

Під завісу другої 20-хвилинки справжню "зарубу" влаштували оборонець "Арізони" Джош Браун і альтернативний капітан "Блю Джекетс" Ерік Гудбренсон. Обидва не економили сили та неабияк вкладалися в кожен удар. Першим втратив наснагу Браун, а хулігану "Коламбуса" тільки цього й треба була. Він ще кілька разів влучив у голову та явно переміг "за очками".

У фінальному періоді закрили виставу форвард "Арізони" Майкл Карконе та дебютант "Блю Джекетс" Джеймс Малатеста. 20-річний новачок трохи проспав момент зі швидким скиданням краг досвідченішим опонентом. Утім, витримав перший удар і встиг відповісти потужним випадом до того, як прогнозовано опинився на льоду. Справжнє бойове хрещення.

Нарешті в Сан-Хосе взаємини вирішили з'ясувати форвард місцевих "Шаркс" Люк Канін і універсальний нападник "Далласа" Тай Делландреа. Останній налетів на суперника неподалік від борту. Та потім невдало впав на початку спарингу. Проте, зумів швидко піднятися і за час оперативної бійки встиг роз'юшити носа молодому канадцю.