Абсолютний дебютант "Арізони" з дублем очолив топ-3 зірок вечора НХЛ: відео

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт НХЛ .

22-річний вінгер яскраво провів перший матч під егідою найсильнішої ліги світу. Він закинув дві шайби в складі команди рідного штату проти "Коламбуса" (6:2).

"Блю Джекетс" відкрили рахунок у середині першого періоду зусиллями Дженнера. "Койотіс" відповіли в середині другої 20-хвилинки. Зрівняв рахунок Маччеллі в більшості, а згодом дебютант Доун із "п'ятака" проштовхнув шайбу за спину Мерзлікінса. Та ще до кінця періоду Веренскі реалізував чисельну перевагу "Коламбуса".

А ось в третій 20-хвилинці забивали лише хокеїсти "Арізони". Старт розгрому поклав Доун, який майстерно підставив ключку під кидок Маччеллі з лівої зони. Добили ж "Блю Джекетс" Б'югстад, Шмальц і Гантер. До того ж, останні двоє відзначилися в меншості.

До трійки зірок вечора також потрапили форвард "Вашингтона" Ділан Строум і оборонець "Нешвілла" Роман Йосі. Перший оформив дубль у протистоянні з "Детройтом" (4:3 ОТ). Натомість другий закинув переможну шайбу проти "Вегаса" (5:4 ОТ).

Усі результати вечора в НХЛ: