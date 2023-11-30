Захисник на 20 "лямів" та 29-річний кіпер. Хто найдорожчий футболіст УПЛ прямо зараз

10 найдорожчих футболістів УПЛ

Отже, найдорожчим футболістом УПЛ сьогодні є захисник "Шахтаря" та збірної України Микола Матвієнко. Трансфер 27-річного таланту, який був у полі зору скаутів "Наполі", "Феєнорда" та кількох клубів АПЛ (зокрема, "Тоттенгема"), оцінюється у 20 млн євро.

Микола Матвієнко (фото: shakhtar.com)

На другому місці одноклубник Матвієнка - 21-річний атакуючий півзахисник Георгій Судаков, який вже чудово зарекомендував себе у складі національної збірної. Його ринкова вартість на сьогодні становить 15 млн євро.

Георгій Судаков (фото: shakhtar.com)

Замикає трійку найдорожчих футболістів УПЛ ще один "гірник" - 23-річний фантазіста Артем Бондаренко, гра якого на європейській арені привернула увагу великих клубів із топ-ліг. Його трансфер оцінюється у 15 млн євро.

Слід зазначити, що "Шахтар" вміє продавати своїх футболістів у рази дорожче, ніж їхня ринкова вартість. Адже Мудрик перед переїздом до Лондона оцінювався аналітиками та експертами "всього" в 45 млн євро.

Артем Бондаренко (фото: shakhtar.com)

Далі у списку найдорожчих гравців українського чемпіонату - 25-річний центральний півзахисник київського "Динамо" та збірної України Микола Шапаренко. Його вартість, за даними Transfermarkt, становить 7 млн євро, а в послугах таланту в різний час були зацікавлені такі гранди, як "Рома" та "Інтер".

Микола Шапаренко (фото: fcdynamo.com)

До списку найдорожчих футболістів також входить воротар "біло-синіх" Георгій Бущан, який минулої весни, за чутками, був близьким до переходу до топ-чемпіонату. Вартість 29-річного кіпера становить також 7 млн євро.

Георгій Бущан (фото: fcdynamo.com)

Хто ж ще у списку найдорожчих футболістів УПЛ? Тримайте список цієї чудової п'ятірки гравців.

Лассіна Траоре

Вартість 22-річного центрального нападаючого "Шахтаря" з Буркіна-Фасо, якого постійно мучать травми, на сьогодні складає 7 млн євро.

Лассіна Траоре (фото: shakhtar.com)

Віталій Буяльський

30-річний атакуючий півзахисник, який уже став легендою "Динамо", оцінюється у 6 млн євро.

Віталій Буяльський (фото: fcdynamo.com)

Олександр Зубков

Правий вінгер "гірників" та збірної України зараз коштує 5 млн євро. Варто зазначити, що Зубков дуже важливий для сьогоднішнього "Шахтаря", тому його перехід кудись найближчим часом малоймовірний.

Олександр Зубков (фото: shakhtar.com)

Олександр Піхальонок

Півзахисник "Дніпра-1", який вже непогано зарекомендував себе у збірній Реброва, оцінюється Transfermarkt у 5 млн євро. За чутками, вже взимку 2024 року 26-річний футболіст змушений буде залишити нинішній клуб. У його послугах зацікавлене житомирське "Полісся". Однак якщо будуть варіанти продовження кар'єри в Європі, то, швидше за все, Піхальонок проміняє УПЛ на топ-чемпіонат.

Олександр Піхальонок (фото: scdnipro1.com.ua)

Валерій Бондар

Молодий захисник, у якого за плечима вже колосальний досвід ігор на євроарені, оцінюється сьогодні у 5 млн євро. До речі, за словами самого Валери, він може залишити "Шахтар" "лише заради топ-5 ліг європейського футболу".

Валерій Бондар (фото: shakhtar.com)

Додамо, що потенційно трансфери вище згаданих футболістів можуть принести не лише вигоду клубам, а й користь усій УПЛ, підвищуючи престиж чемпіонату та відкриваючи нові можливості для молодих талантів.

Крім того, у топ-лігах ці гравці можуть здобути колосальний досвід, який допоможе їм покращувати результати нашої національної збірної.