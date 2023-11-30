Защитник на 20 "лямов" и 29-летний кипер. Кто самый дорогой футболист УПЛ прямо сейчас

10 самых дорогих футболистов УПЛ

Итак, самым дорогим футболистом УПЛ сегодня является защитник "Шахтера" и сборной Украины Николай Матвиенко. Трансфер 27-летнего таланта, который был в поле зрения скаутов "Наполи", "Фейеноорда" и нескольких клубов АПЛ (в частности, "Тоттенхэма"), оценивается в 20 млн евро.

Николай Матвиенко (фото: shakhtar.com)

На втором месте одноклубник Матвиенко - 21-летний атакующий полузащитник Георгий Судаков, который уже отлично зарекомендовал себя в составе национальной сборной. Его рыночная стоимость на сегодняшний день составляет 15 млн евро.

Георгий Судаков (фото: shakhtar.com)

Замыкает тройку самых дорогих футболистов УПЛ еще один "горняк" - 23-летний фантазиста Артем Бондаренко, игра которого на европейской арене привлекла внимание крупных клубов из топ-лиг. Его трансфер оценивается в 15 млн евро.

Следует отметить, что "Шахтер" умеет продавать своих футболистов в разы дороже, чем их рыночная стоимость. Ведь Мудрик перед переездом в Лондон оценивался аналитиками и экспертами "всего" в 45 млн евро.

Артем Бондаренко (фото: shakhtar.com)

Далее в списке самых дорогих игроков украинского чемпионата - 25-летний центральный полузащитник киевского "Динамо" и сборной Украины Николай Шапаренко. Его стоимость, по данным Transfermarkt, составляет 7 млн евро, а в услугах таланта в разное время были заинтересованы такие гранды, как "Рома" и "Интер".

Николай Шапаренко (фото: fcdynamo.com)

В список самых дорогих футболистов также входит вратарь "бело-синих" Георгий Бущан, который прошлой весной, по слухам, был близок к переходу в топ-чемпионат. Стоимость 29-летнего кипера составляет также 7 млн евро.

Георгий Бущан (фото: fcdynamo.com)

Кто же еще в списке самых дорогих футболистов УПЛ? Держите список этой великолепной пятерки игроков.

Лассина Траоре

Стоимость 22-летнего центрального нападающего "Шахтера" из Буркина-Фасо, которого постоянно мучают травмы, на сегодняшний день составляет 7 млн евро.

Лассина Траоре (фото: shakhtar.com)

Виталий Буяльский

30-летний атакующий полузащитник, который уже стал легендой "Динамо", оценивается в 6 млн евро.

Виталий Буяльский (фото: fcdynamo.com)

Александр Зубков

Правый вингер "горняков" и сборной Украины сейчас стоит 5 млн евро. Стоит отметить, что Зубков очень важен для сегодняшнего "Шахтера", поэтому его переход куда-либо в ближайшее время маловероятный.

Александр Зубков (фото: shakhtar.com)

Александр Пихаленок

Полузащитник "Днепра-1", который уже неплохо зарекомендовал себя в сборной Реброва, оценивается Transfermarkt в 5 млн евро. По слухам, уже зимой 2024 года 26-летний футболист вынужден будет покинуть нынешний клуб. В его услугах заинтересовано житомирское "Полесье". Однако, если будут варианты карьеры в Европе, то, скорее всего, Пихаленок променяет УПЛ на топ-чемпионат.

Александр Пихаленок (фото: scdnipro1.com.ua)

Валерий Бондарь

Молодой защитник, у которого за плечами уже колоссальный опыт игр на евроарене, оценивается сегодня в 5 млн евро. Кстати, по словам самого Валеры, он может покинуть "Шахтер" "только ради топ-5 лиг европейского футбола".

Валерий Бондарь (фото: shakhtar.com)

Добавим, что потенциально трансферы выше упомянутых футболистов могут принести не только выгоду клубам, но и пользу всей УПЛ, повышая престиж чемпионата и открывая новые возможности для молодых талантов.

Кроме того, в топ-лигах эти игроки могут получить колоссальный опыт, который поможет им улучшать результаты нашей национальной сборной.