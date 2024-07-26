Захисні споруди на енергооб'єктах дозволяють прискорити ремонт після атак РФ, - "Укренерго"

Українські енергетики можуть упродовж кількох годин відремонтувати енергооб'єкти, на яких встановлені захисні споруди.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг голови правління НЕК "Укренерго" Володимира Кудрицького.
Він розповів, що після останніх атак росіян на енергетичні об'єкти України електропостачання споживачам відновлювали у дуже короткий термін.
"Цим ми зобов'язані, безумовно, захисту, який споруджений на наших підстанціях. Він унікальний для нашої енергосистеми і для будь-якої іншої енергосистеми. Те, що ми здатні зберегти обладнання та відновити живлення споживачів не через кілька днів, не через кілька тижнів, а за кілька годин, - це робота інженерного захисту у тому числі", - зазначив Кудрицький.
Також він додав, що захистити енергосистему насамперед допомагають сили протиповітряної оборони.
Нагадаємо, російські окупанти вже кілька місяців посилено атакують українські енергетичні об'єкти. Ракети та дрони ворога влучали в ціль, внаслідок чого в Україні виникли серйозні проблеми з електропостачанням.
Але останнім часом ситуація зі світлом покращала. Це сталося після виведення з ремонту кількох енергоблоків на АЕС, а також спаду спеки.
Більш детально про актуальну ситуацію в енергосистемі - у матеріалі РБК-Україна.
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